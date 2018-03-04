Режиссер «Великого Гэтсби» готовит экранизацию «Мастера и Маргариты»

Режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» Баз Лурман спродюсирует экранизацию романа «Мастер и Маргарита». Фильм разрабатывается совместно с правообладателями на адаптацию Светланой Мигуновой-Дали, продюсером байопика «Легенда № 17», и Грейс Ло, бывшей управляющей кинокомпании Джона Кьюсака.

По словам Лурмана, роман Михаила Булгакова очень ему дорог. «Уже почти 20 лет я чувствую невероятную связь с великим романом „Мастер и Маргарита“, права на который мечтал получить очень давно, — говорит режиссер. — Я ужасно рад, что у меня наконец-то есть возможность сделать экранизацию этого новаторского произведения».

Пока не уточняется, займет ли Лурман режиссерское кресло или же ограничится продюсированием. В любом случае активная разработка начнется не скоро. Сейчас Лурман занят байопиком об Элвисе Пресли. Съемки фильма с участием Тома Хэнкса и Остина Батлера («Однажды в… Голливуде») стартуют в феврале 2020 года в Австралии.

Другую экранизацию «Мастера и Маргариты» готовят в России. Ее поставит Николай Лебедев, режиссер уже упомянутой ««Легенды № 17». По словам продюсеров, в фильме появятся зарубежные актеры, а производство станет одним из самых дорогих в российском кино. Съемки начнутся в марте 2020 года.

Источник: Deadline



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