Четвертая «Матрица» выйдет в 2021 году

Студия Warner Bros. объявила дату премьеры новой «Матрицы». Четвертая глава культовой серии окажется в кинотеатрах 21 мая 2021 года. Примечательно, что в этот же день выходит другой боевик с Киану Ривзом — «Джон Уик 4». Не исключено, что в будущем проекты могут разминуться в расписании.

Ранее эта дата была закреплена за адаптацией манги «Акира», но ее отложили на неопределенный срок. Режиссер Тайка Вайтити сперва займется новым «Тором».

Четвертую «Матрицу» снимет Лана Вачовски, она же напишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Помимо Ривза, к своим ролям вернутся Кэри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит. Новичками франшизы станут Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Тоби Онвумере и Джонатан Грофф. Подробностей сюжета пока нет, однако, по слухам, Харрис может сыграть злодея, а Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Съемки стартуют в 2020 году.

Также стало известно, что сольный фильм о Флэше с Эзрой Миллером выйдет 21 июля 2022 года. Изначально релиз был запланирован на 2018 год, но из-за реорганизации в DC и смены режиссеров планы студии изменились. Сейчас постановщиком числится Андрес Мускетти (дилогия «Оно, «Мама»).

Кроме того, Warner перенесла релиз «Смертельной битвы». Адаптация одноименной игры выйдет 15 января 2021-го вместо 4 марта этого же года.

Также датой обзавелся безымянный проект о политическом активисте Фреде Хамптоне — 21 августа 2020 года.

Источник: THR



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