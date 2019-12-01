Marvel Television закрывается

Подразделение Marvel Television, работавшее над «Сорвиголовой», в скором времени будет закрыто. Об этом сообщает издание Deadline. Отмечается, что большая часть сотрудников покинет компанию, включая ее главу Джефа Лоуба.

Marvel Television разрабатывало все сериалы киновселенной, выходившие на Netflix, Hulu и ABC. Сейчас в ее активе два живых проекта — «Беглецы» и «Агенты «Щ.И.Т.». У обоих в скором времени выйдут финальные сезоны. Источники отмечают, что Marvel Television успеет закончить уже анонсированные проекты (среди них, например, «Хелстром»), однако работать над новыми уже не сможет.

Ключевые фигуры подразделения перейдут в команду Кевина Файги, который курирует киновселенную Marvel. Под его руководством будет выходить новая линейка сериалов для Disney+, тесно связанных с фильмами серии. Среди них такие шоу, как «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний Солдат», «Локи», и «Соколиный Глаз».

Первые признаки закрытия Marvel Television появились после отмены на Netflix «Сорвиголовы», «Джессики Джонс», «Железного Кулака», «Карателя» и «Люка Кейджа». Кроме того, один из сериалов Marvel в линейке Hulu, «Тигра и Дэззлер», недавно лишился шоураннера.

Источник: Deadline

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