Новая актриса в сериале по «Властелину колец» и еще 6 новостей дня

«Олдбой» выйдет в повторный прокат в России

Культовый триллер Пак Чхан-ука вновь появится в российских кинотеатрах 23 января. Напомним, его российский прокат был в 2004 году, и вот теперь картина выйдет в кинотеатрах объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» в разрешении 4K и будет доступна в двух вариантах — в дубляже и с субтитрами на языке оригинала.

Источник: Русский Репортаж



Тоби Онвумере присоединился к четвертой «Матрице»

Вслед за Джонатаном Гроффом актерский состав новой «Матрицы» пополнил Тоби Онвумере («Восьмое чувство», «Империя»). Вместе с ними в фильме появятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс, Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис и Джада Пинкетт Смит. Режиссерское кресло занимает Лана Вачовски, она же пишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Съемки стартуют в 2020 году.

Источник: Deadline



Скотт Дерриксон анонсировал новый хоррор

После съемок сиквела «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон вновь снимет фильм ужасов. Об этом постановщик объявил в своем Twitter. Сценарий будет написан в соавторстве с С. Робертом Каргиллом, работавшим с Дерриксоном над дилогией «Синистер». Известно, что фильме будет снят с рейтингом R, а в основу сюжета ляжет одна из книга Джо Хилла («Рога»). В июле Дерриксон рассказал, что в новом «Докторе Стрэндже» также будут элементы хоррора.

Источник: ComingSoon



Триллер с Кевином Костнером и Дайан Лэйн выйдет летом 2020-го

Картина под названием «Отпустите его» расскажет об отставном шерифе (Костнер) и его жене (Лэйн), которые после смерти сына покидают свое ранчо в Монтане, чтобы спасти внука, схваченного преступниками из Дакоты.

Источник: THR



В Москве стартовали съемки хоррора «Ряд 19»

Действие развернется в самолете, в котором летят главные героини — врач Катя (Светлана Иванова) и ее 6-летняя дочь Диана (Марта Тимофеева). Внезапно в салоне один за другим начинают умирать пассажиры. Кате предстоит побороть собственный страх и снова пережить главный кошмар своего детства.

Источник: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Режиссер «Конченой» снимет триллер с Кейси Аффлеком

Вон Стайн заменит на посту режиссера Кристин Джэффс, покинувшую проект несколько недель назад. Аффлек перевоплотится в психоаналитика, чья карьера заходит в тупик после самоубийства его пациента. Когда герой знакомит свою жену и дочь с братом покойного, его семейная жизнь начинает разваливаться. В фильме также снимутся Мишель Монахэн и Сэм Клафлин.

Источник: THR



Эма Хорват сыграет в сериале по «Властелину колец»

Сейчас в послужном списке актрисы лишь две роли (хорроры «Виселица 2» и «Лайкай. Делись. Смотри»). Помимо нее к проекту прикреплены Уилл Поултер, Маркелла Кавена и Джозеф Моул. Первые две серии первого сезона снимет Хуан Антонио Байона («Приют», «Голос монстра»). Действие сериала развернется за 3000 лет до событий трилогии Питера Джексона.

Источник: Deadline

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