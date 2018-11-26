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Федор Бондарчук спродюсирует сериал про маньяка

Сегодня, 16:26Обсудить0

Федор Бондарчук разработает два новых сериала для онлайн-кинотеатра more.tv. Оба проекта будут создаваться при участии кинокомпаний «Арт Пикчерс Вижн» и «НМГ Студия». Производство стартует в 2020 году.

В основе первого сериала под названием «Фишер» лежит история серийного убийцы Сергея Головкина, орудовавшего в период с 1986 по 1992 год в Подмосковье. В 1996 году суд признал его виновным в убийстве 11 подростков и приговорил к расстрелу. Казнь Фишера стала последним смертным приговором в истории России. Главными героями сериала станут два следователя, помощница прокурора и мальчик Игорь, который долгое время был единственным свидетелем по делу «одинцовского маньяка». Главным консультантом сериала станет непосредственный участник произошедшего, следователь по делу Фишера Валерий Костарев.

Второй проект, восьмисерийная «Федерация», расскажет о создании и крахе крупной российской корпорации. Действие развернется в четырех временных отрезках, от начала нулевых до наших дней. Создатели обещают показать изнаночную сторону компании, внутри которой сформировалась своя тоталитарная секта.

Вместе с Бондарчуком продюсерами сериалов числятся Вячеслав Муругов и Сергей Кальварский. В каждом из них будет по восемь серий. Сообщается, создателей консультируют участники реальных событий.

«Проекты „Фишер“ и „Федерация“ — это наша современная история. Времена, через которые мы прошли совсем недавно, но уже забыли о них, оставили в прошлом, — комментирует анонс президент „НМГ Студии“ Вячеслав Муругов. — Это не просто сериалы про серийного убийцу или про утративших связь с реальностью внезапных миллиардеров. Это взгляд на эпоху, на наш образ жизни, наши идеалы и мотивы, которыми мы руководствовались каких-то 20—30 лет назад. Возможность сравнить себя с героями этих историй, увидеть перемены, которые в нас уже произошли, и задуматься над переменами, которым еще только предстоит случиться».

Источник: пресс-служба more.tv

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