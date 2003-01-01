Netflix раскрыл количество просмотров «Ирландца» за первую неделю

Число просмотров «Ирландца» за премьерную неделю составило 26,4 миллиона. Об этом рассказал глава по контенту Netflix Тед Сарандос. При подсчете учитывались не отдельные зрители, а аккаунты (напомним, что одним аккаунтом могут пользоваться до 5 человек, поэтому точное количество зрителей неизвестно и может быть гораздо больше заявленной цифры). Просмотр засчитывался в том случае, если пользователи увидели как минимум 70% фильма.

Сарандос добавил, что Мартин Скорсезе доволен первыми показателями фильма. Тем не менее его «Ирландец» выступает слабее, чем прошлогодний «Птичий короб». Триллер с Сандрой Буллок посмотрели на 45 млн аккаунтов за первую неделю и на 80 миллионах в течение месяца. Netflix ожидает, что за 28 дней просмотры «Ирландца» достигнут 40 миллионов.

Как утверждают аналитики Nelsen, за первые сутки лишь 18% зрителей посмотрели «Ирландца» целиком. Такая же аудитория была на старте и у «Птичьего короба». Для сравнения: спин-офф сериала «Во все тяжкие» в первый день досмотрели лишь на 11% аккаунтов.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома», который рассказывает о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Познакомившись с писателем незадолго до смерти, Ширан раскрыл несколько подробностей своей незаконной карьеры. Он признался, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буфалино, и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа, бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

Фильм вышел на Netflix 27 ноября.

Источник: Variety



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