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Netflix раскрыл количество просмотров «Ирландца» за первую неделю

Сегодня, 15:00Обсудить0

Число просмотров «Ирландца» за премьерную неделю составило 26,4 миллиона. Об этом рассказал глава по контенту Netflix Тед Сарандос. При подсчете учитывались не отдельные зрители, а аккаунты (напомним, что одним аккаунтом могут пользоваться до 5 человек, поэтому точное количество зрителей неизвестно и может быть гораздо больше заявленной цифры). Просмотр засчитывался в том случае, если пользователи увидели как минимум 70% фильма.

Сарандос добавил, что Мартин Скорсезе доволен первыми показателями фильма. Тем не менее его «Ирландец» выступает слабее, чем прошлогодний «Птичий короб». Триллер с Сандрой Буллок посмотрели на 45 млн аккаунтов за первую неделю и на 80 миллионах в течение месяца. Netflix ожидает, что за 28 дней просмотры «Ирландца» достигнут 40 миллионов.

Как утверждают аналитики Nelsen, за первые сутки лишь 18% зрителей посмотрели «Ирландца» целиком. Такая же аудитория была на старте и у «Птичьего короба». Для сравнения: спин-офф сериала «Во все тяжкие» в первый день досмотрели лишь на 11% аккаунтов.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома», который рассказывает о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Познакомившись с писателем незадолго до смерти, Ширан раскрыл несколько подробностей своей незаконной карьеры. Он признался, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буфалино, и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа, бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

Фильм вышел на Netflix 27 ноября.

Источник: Variety

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