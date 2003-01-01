Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Джон Бойега рассказал о недостатках «Последних джедаев»

Сегодня, 14:34Обсудить0

Перед выходом девятого эпизода «Звездных войн» Джон Бойега рассказал о своих впечатлениях от «Последних джедаев». В разговоре с Hypebeast актер признался, что не разделяет многих решений, принятых режиссером Райаном Джонсоном.

«„Пробуждение силы“, мне кажется, было началом чего-то цельного, — говорит Бойега. — „Последние джедаи“, честно говоря, показались мне ненадежными. Я не согласен со многим в этом фильме. Я часто говорил об этом Марку Хэммилу, и мы долго это обсуждали».

Бойега добавил, что новая трилогия во многом уступает фильмам Джорджа Лукаса в раскрытии главных героев. «Мне кажется, в оригинальных „Звездных войнах“ лучше чувствовались все три персонажа. Там, где на первый план выходила история Люка, а не Хана и Леи, между ними была сильная химия. Я не знаю, как быстро мы сможем добиться этой химии в девятом эпизоде. Но если получится, то будет круто. Даже после трех фильмов у меня есть чувство, что они не близки нам так, как Хан, Лея и Люк. Возможно, у нас есть шанс узнать их чуточку ближе», — объяснил актер.

«Последние джедаи» вышли в 2017 году и были неоднозначно приняты аудиторией. Зрительский рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 41%, тогда как критики приняли картину Джонсона восторженно (91% положительных рецензий).

Девятый эпизод «Звездных войн» выйдет в российский прокат 19 декабря.

Источник: ComingSoon

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов

Обсудить

Смотрите также

«Как сказал бы Хан»: Актеры «Звездных войн» ответили на твиты поклонников

«Как сказал бы Хан»: Актеры «Звездных войн» ответили на твиты поклонников

4 декабря
Видео дня: Томми Вайсо стал героем «Звездных войн»
Бюро находок

Видео дня: Томми Вайсо стал героем «Звездных войн»

2 декабря
Джон Бойега забыл сценарий «Скайуокер. Восход» под кроватью

Джон Бойега забыл сценарий «Скайуокер. Восход» под кроватью

28 ноября
Видео дня: Марк Хэмилл смотрит свои пробы для «Звездных войн»
Бюро находок

Видео дня: Марк Хэмилл смотрит свои пробы для «Звездных войн»

6 ноября

Главное сегодня

Гильдия актеров Америки объявила номинантов

Сегодня, 19:09
Гильдия актеров Америки объявила номинантов
Возвращение домой: Каким получился третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»
Сериалы

Возвращение домой: Каким получился третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»

Сегодня
Marvel Television закрывается

Marvel Television закрывается

Сегодня, 18:54
«Амели»: Как Янн Тьерсен создал культовый саундтрек
Шум и яркость

Подкаст«Амели»: Как Янн Тьерсен создал культовый саундтрек

Сегодня
Новая актриса в сериале по «Властелину колец» и еще 6 новостей дня

Новая актриса в сериале по «Властелину колец» и еще 6 новостей дня

Сегодня, 18:05
Федор Бондарчук спродюсирует сериал про маньяка

Федор Бондарчук спродюсирует сериал про маньяка

Сегодня, 16:26
Netflix раскрыл количество просмотров «Ирландца» за первую неделю

Netflix раскрыл количество просмотров «Ирландца» за первую неделю

Сегодня, 15:00
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании