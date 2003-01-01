Джон Бойега рассказал о недостатках «Последних джедаев»

Перед выходом девятого эпизода «Звездных войн» Джон Бойега рассказал о своих впечатлениях от «Последних джедаев». В разговоре с Hypebeast актер признался, что не разделяет многих решений, принятых режиссером Райаном Джонсоном.

«„Пробуждение силы“, мне кажется, было началом чего-то цельного, — говорит Бойега. — „Последние джедаи“, честно говоря, показались мне ненадежными. Я не согласен со многим в этом фильме. Я часто говорил об этом Марку Хэммилу, и мы долго это обсуждали».

Бойега добавил, что новая трилогия во многом уступает фильмам Джорджа Лукаса в раскрытии главных героев. «Мне кажется, в оригинальных „Звездных войнах“ лучше чувствовались все три персонажа. Там, где на первый план выходила история Люка, а не Хана и Леи, между ними была сильная химия. Я не знаю, как быстро мы сможем добиться этой химии в девятом эпизоде. Но если получится, то будет круто. Даже после трех фильмов у меня есть чувство, что они не близки нам так, как Хан, Лея и Люк. Возможно, у нас есть шанс узнать их чуточку ближе», — объяснил актер.

«Последние джедаи» вышли в 2017 году и были неоднозначно приняты аудиторией. Зрительский рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 41%, тогда как критики приняли картину Джонсона восторженно (91% положительных рецензий).

Девятый эпизод «Звездных войн» выйдет в российский прокат 19 декабря.

Источник: ComingSoon



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