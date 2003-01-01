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Видео дня: Роберт Дауни-мл. проводит кастинг животных

Сегодня, 13:57Обсудить0

В рамках рекламной кампании «Удивительного путешествия доктора Дулиттла» Universal выпустила шуточный ролик, в котором Роберт Дауни-мл., сыгравший главную роль — американского Айболита, проводит кастинг среди животных. На прослушивании он просит их повторить реплики из известных фильмов, тем самым высмеивая, что его проект — ремейк и экранизация. «Мы хотим переснять классику, да? Все норм, полетели», — начинает Дауни.

В итоге утка Даб-Даб забывает фразу из «Челюстей», попугай Полинезия врезается в коробки, пародируя «Форсаж», а мышь Флеминг подражает герою «Лица со шрамом».

Оригинальный ролик:

Таким забавным образом студия представила актеров озвучания пушистых и пернатых персонажей. За попугая Полинезию говорит Эмма Томпсон, гориллу Чи-Чи озвучивает Рами Малек, Октавия Спенсер отдала голос утке Даб-Даб, тигр Барри, угрожающий в оригинале устроить «Дауни на десерт», говорит голосом Рэйфа Файнса. Кумэйл Нанджиани озвучил страуса Плимптона, Селена Гомес — жирафа Бэтси, Крэйг Робинсон — мышь Флеминга, Кармен Эджого — львицу Реджину, Том Холланд — пса Джипа, Марион Котийяр — лису Туту, Фрэнсис де ла Тур — Гинко-парящую, а Джон Сина — белого медведя Йоши.

Доктор Дулиттл — заботливый ветеринар, способный разговаривать с животными, о котором Хью Лофтинг впервые написал во время Первой мировой войны, когда участвовал в боевых действиях во Фландрии и Франции. Лофтинг придумал Дулиттла, чтобы справиться с мрачной и скучной действительностью, но в итоге подарил детям по всему миру веселого и милого персонажа, помогающего им познакомиться с животными, природой и культурой разных стран.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — вторая книга серии, где главный персонаж отправляется в фантастическое путешествие по всему миру и встречает самых разных животных. Он помогает быкам, участвующим в корриде, уговаривает китов передвинуть остров Паукообразной Обезьяны, чтобы спасти его жителей от гибели, и плавает в панцире Великого Стеклянного Морского Слизня.

В российский прокат фильм выйдет 20 февраля 2020 года.

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