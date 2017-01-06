Звезда «Кролика Джоджо» сыграет в ремейке «Один дома»

Студия Disney продолжает разработку ремейка комедии «Один дома». Как сообщает Variety, главные роли в новой версии достались Элли Кемпер («Мачо и ботан»), Робу Делани («Дэдпул 2») и Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»).

Издание отмечает, что актеры сыграют новых персонажей, не связанных с фильмом 1990 года. Так, Йейтс перевоплотится в ребенка, который окажется в схожем положении, что и Кевин Маккаллистер. Кемпер и Делани появятся в образах супругов, которые точно не будут родителями главного героя.

Режиссером выступит Дэн Мазер, номинант на «Оскар» за сценарий «Бората».

Оригинальный фильм Криса Коламбуса стал невероятно популярным (сборы в США составили 285 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов) и в одночасье сделал Маколея Калкина звездой. Впоследствии было выпущено несколько продолжений.

Впервые о перезапуске «Один дома» стало известно в августе. Глава Disney Боб Айгер также отметил, что после поглощения Fox студия переснимет «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».

Перезапущенный «Один дома» выйдет на Disney+. Даты релиза пока нет.

Источник: Variety

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