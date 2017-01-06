Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Звезда «Кролика Джоджо» сыграет в ремейке «Один дома»

Сегодня, 13:44Обсудить0

Студия Disney продолжает разработку ремейка комедии «Один дома». Как сообщает Variety, главные роли в новой версии достались Элли Кемпер («Мачо и ботан»), Робу Делани («Дэдпул 2») и Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»).

Издание отмечает, что актеры сыграют новых персонажей, не связанных с фильмом 1990 года. Так, Йейтс перевоплотится в ребенка, который окажется в схожем положении, что и Кевин Маккаллистер. Кемпер и Делани появятся в образах супругов, которые точно не будут родителями главного героя.

Режиссером выступит Дэн Мазер, номинант на «Оскар» за сценарий «Бората».

Оригинальный фильм Криса Коламбуса стал невероятно популярным (сборы в США составили 285 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов) и в одночасье сделал Маколея Калкина звездой. Впоследствии было выпущено несколько продолжений.

Впервые о перезапуске «Один дома» стало известно в августе. Глава Disney Боб Айгер также отметил, что после поглощения Fox студия переснимет «Ночь в музее», «Оптом дешевле» и «Дневник слабака».

Перезапущенный «Один дома» выйдет на Disney+. Даты релиза пока нет.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце
Бюро находок

Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце

9 сентября
Маколей Калкин показал собственную версию ремейка «Один дома»

Маколей Калкин показал собственную версию ремейка «Один дома»

8 августа
Хоралы и колокольчики: Рождественские саундтреки

Хоралы и колокольчики: Рождественские саундтреки

6 января 2017
Маколей Калкин остался один дома в рекламе Google-помощника

Маколей Калкин остался один дома в рекламе Google-помощника

20 декабря 2018

Главное сегодня

Гильдия актеров Америки объявила номинантов

Сегодня, 19:09
Гильдия актеров Америки объявила номинантов
Возвращение домой: Каким получился третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»
Сериалы

Возвращение домой: Каким получился третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»

Сегодня
Marvel Television закрывается

Marvel Television закрывается

Сегодня, 18:54
«Амели»: Как Янн Тьерсен создал культовый саундтрек
Шум и яркость

Подкаст«Амели»: Как Янн Тьерсен создал культовый саундтрек

Сегодня
Новая актриса в сериале по «Властелину колец» и еще 6 новостей дня

Новая актриса в сериале по «Властелину колец» и еще 6 новостей дня

Сегодня, 18:05
Федор Бондарчук спродюсирует сериал про маньяка

Федор Бондарчук спродюсирует сериал про маньяка

Сегодня, 16:26
Netflix раскрыл количество просмотров «Ирландца» за первую неделю

Netflix раскрыл количество просмотров «Ирландца» за первую неделю

Сегодня, 15:00
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании