Находка дня: Наряды удивительной миссис Мейзел как торты

Пользователь Twitter под ником Anika 10 декабря выложила кадр из «Удивительной миссис Мейзел» вместе с фото торта, который цветом кремов сильно напоминает наряд главной героини сериала.

В реплаях к твиту она поделилась еще несколькими сравнениями и призвала подписчиков показать свои находки. Как выяснилось, у одежды Мириам Мейзел куда больше общего с кондитерскими изделиями, чем могло показаться.

Подписчики Anika не остались в стороне и поддержали тред.

«Удивительная миссис Мейзел» рассказывает о домохозяйке из Нью-Йорка 1950-х, которая начинает успешную карьеру в стендапе. Третий сезон сериала вышел на Amazon 6 декабря.