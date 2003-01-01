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Находка дня: Наряды удивительной миссис Мейзел как торты

Сегодня, 12:22Обсудить0

Пользователь Twitter под ником Anika 10 декабря выложила кадр из «Удивительной миссис Мейзел» вместе с фото торта, который цветом кремов сильно напоминает наряд главной героини сериала.

В реплаях к твиту она поделилась еще несколькими сравнениями и призвала подписчиков показать свои находки. Как выяснилось, у одежды Мириам Мейзел куда больше общего с кондитерскими изделиями, чем могло показаться.

Подписчики Anika не остались в стороне и поддержали тред.

«Удивительная миссис Мейзел» рассказывает о домохозяйке из Нью-Йорка 1950-х, которая начинает успешную карьеру в стендапе. Третий сезон сериала вышел на Amazon 6 декабря.

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