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Трейлеры

«Ленни Белардо пришел в себя»: Трейлер сериала «Новый Папа»

ВчераОбсудить0

Канал HBO выпустил полноценный трейлер сериала «Новый Папа», продолжения «Молодого Папы» Паоло Соррентино, вышедшего в 2017 году.

В финале «Молодого Папы» Ленни Белардо (Джуд Лоу) впал в тяжелую кому. Воспользовавшись этим, кардиналы выбрали нового понтифика — Иоанна Павла III (Джон Малкович), сдержанного английского аристократа. Он выглядит как идеальный кандидат, способный повести церковь в нужном направлении, но скрывает от посторонних собственные секреты. Кардиналы начинают сомневаться, что сделали правильный выбор. Ленни тем временем превратился в современного святого с тысячами последователей, и его возможное возвращение способно расколоть не только Ватикан, но и саму церковь.

Оригинальный трейлер:

Пользователям «Амедиатеки» «Новый Папа» станет доступен с 10 января 2020 года.

Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Венеции.

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