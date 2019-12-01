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Внук Джона Уэйна сыграл вместо Педро Паскаля в четвертой серии «Мандалорца»

ВчераОбсудить0

После премьеры сериала «Мандалорец» многие зрители задались вопросом: зачем Disney взяла актера уровня Педро Паскаля, если лицо его героя все время под шлемом? Как выяснилось, вопросы были не зря. В интервью изданию Vulture Брайс Даллас Ховард призналась, что на съемках четвертой серии Паскаля все время подменяли дублеры. Актер не смог явиться, поскольку играл в постановке «Короля Лира» на Бродвее.

Дублеров Паскаля зовут Латиф Кроудер и Брендан Уэйн. Последний — внук звезды вестернов Джона Уэйна. Он появлялся в небольших ролях в таких сериалах, как «Сыны анархии» и «Агенты „Щ.И.Т.“». Помимо четвертой серии, он страхует Паскаля в некоторых сценах всего первого сезона и сейчас работает над вторым.

На съемках «Мандалорца» Уэйн согласовывал с Паскалем, как их персонаж должен двигаться в кадре. «Самое прекрасное в нем то, что он не кичится собой, — рассказывает Уэйн. — Он всего лишь актер. Это я в хорошем смысле, не в плохом. Ему нравится учиться и нравится работать в команде. И он отлично с этим справляется».

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Шестая серия «Мандалорца» выйдет в ближайшую пятницу.

Источник: IndieWire

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