Бокс-офис России: Алла Пугачева продолжает удивлять

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1. «Холодное сердце 2» (2-я неделя), 380 млн рублей (-53%), 1,5 миллиона зрителей, 36 055 сеансов

Сиквел мультфильма Disney семимильными шагами приближается к титулу самого кассового мультфильма 2019 года. После 11 дней проката в копилке «Холодного сердца 2» уже 1,316 млрд рублей. Позади остались финальные сборы оригинального мультфильма (1,040 млрд рублей). После следующего уик-энда «Холодное сердце 2» обойдет итоговый результат «Тайной жизни домашних животных 2» (1,485 миллиарда), ну а затем предпримет попытку штурма позиций «Как приручить дракона 3» (1,699 млрд рублей), который, собственно, пока лидирует среди анимационных проектов нынешнего года.

2. «Джуманджи: Новый уровень» (превью), 157 млн рублей, 475 тысяч зрителей, 8284 сеанса

Сиквел приключенческого блокбастера Sony стартовал в формате широкого превью в пятницу во всех многозальниках страны. Этот ход стал для дистрибьютора во многом вынужденным: в ближайший уик-энд картина столкнется с продолжением «Полицейского с Рублевки», претендующим на ту же самую аудиторию. Поэтому в Sony решили запустить позитивный сарафан, без лишнего шума выйдя на неделю раньше. Прошедшие выходные хоть и были насыщены новинками, но ни одна из них не может похвастать кассовым потенциалом настоящего блокбастера.

Получив чуть больше 8000 сеансов за три дня, «Новый уровень» заработал лишь на 100 млн рублей меньше, чем «Зов джунглей», которому в декабре 2017-го, в стартовый уик-энд, выделили больше 28 000 сеансов. Как это и бывает с сиквелами, причина высоких сборов — позитивные отзывы у первой части и масштабная фан-база, которая активизируется в первые дни после премьеры. По наработке и средней посещаемости (18 114 рублей и 57 зрителей на один сеанс соответственно) «Джуманджи» уверенно заняла второе место в десятке. На первом месте по этим показателям отнюдь не «Холодное сердце 2», а фильм-концерт Аллы Пугачевой, речь о котором пойдет ниже.

3. «Рождество на двоих» (1-я неделя), 77 млн рублей, 265 тысяч зрителей, 13 052 сеанса

Романтическая комедия Universal вполне успешно, но без феерии прошла в США, собрав 33 млн долларов. Там релизу удалось лишь немного опередить сборы «Той еще парочки» (30,3 млн долларов). В России совсем иной расклад. Здесь стартовые сборы «Той еще парочки» (47 млн рублей) оказались превзойдены более чем на 50%, а итоговый результат фильма с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон (98 млн рублей) покорится «Рождеству на двоих» еще до наступления следующего уик-энда.

Новинка демонстрирует цифры, которые зарубежным романтическим комедиям не снились довольно давно. С учетом СНГ в копилке «Рождества» 92 млн рублей, и это позволяет фильму занять второе место в списке лучших стартов среди ромкомов. Впереди только «Притворись моей женой» (125 млн рублей с учетом СНГ), на том же уровне стартовал «Секс по дружбе» (92 млн рублей с учетом СНГ). Сборы в Содружестве мы в данном случае учитываем для корректного сравнения сборов картин разных лет. Отдельно российский бокс-офис стали считать только в 2016 году, когда популярность ромкомов в кинотеатрах уже сошла на нет.

В качестве главных причин успеха в первую очередь называют отсутствие в уик-энд конкуренции за молодую женскую аудиторию, праздничную тематику (в отзывах зрители отмечают, что фильм дарит им новогоднее настроение) и удачный каст (играющая главную роль Эмилия Кларк в данный момент очень популярна в России).

4. «Достать ножи» (2-я неделя), 59 млн рублей (-44%), 186 тысяч зрителей, 8655 сеансов

Благодаря отменному сарафану комедийный детектив потерял всего 44% стартовой кассы. Общие сборы фильма Райана Джонсона составляют 219 млн рублей, позади остались итоговые цифры детективов «Лекарство от здоровья» (203 млн рублей) и «Девушка в поезде» (198 млн рублей).

5. «Ржев» (1-я неделя), 39 млн рублей, 151 тысяча зрителей, 5801 сеанс

Очередная картина о Великой Отечественной появилась в графике релизов лишь за три недели до выхода в прокат, но масштабная телевизионная рекламная кампания (фильм поддерживает холдинг ВГТРК) смогла в короткий срок мобилизовать поклонников военного жанра. «Ржев» превзошел стартовые показатели таких фильмов, как «Танки» (36 млн рублей) и «Коридор бессмертия» (26 млн рублей). Фильм в меньшей степени заинтересовал жителей Москвы (доля его столичных сборов составила всего 13%) и предсказуемо вырвался на второе место в бокс-офисе Тверской области, где он собрал втрое больше, чем «Джуманджи».

6. «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (6-я неделя), 35 млн рублей (+99%), 105 тысяч зрителей, 1270 сеансов

Главный и самый обсуждаемый в индустрии феномен российского проката — этот фильм-концерт. Необычная тактика компании «Централ Партнершип», которая начала показ «Того самого концерта» больше месяца назад в дальневосточных регионах, постепенно расширяя ареал присутствия фильма на запад, оказалась выигрышной.

Все это время про фильм при каждом удобном случае напоминал Первый канал, который особенно активизировался накануне 5 декабря — дня, когда картина появилась в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. За неделю до этого Алла Пугачева появилась в эфире программы «Время», репортаж с премьеры фильма в московском киноцентре «Октябрь» также широко освещался на ТВ. В итоге у возрастной аудитории, составляющей костяк поклонников певицы, было время на раскачку.

Результат выходит поразительный. Отныне именно «Алла Пугачева» со сборами 69 млн рублей — самый кассовый фильм-концерт в стране; позади остались сборы «BTS: Love Yourself in Seoul» (62 млн рублей). Причем совершенно очевидно, что его выручка будет расти и дальше. Прокатчик предложил кинотеатрам поставить «Аллу Пугачеву» в репертуар в новогодние праздники, те восприняли предложение с энтузиазмом. И неудивительно: как уже говорилось ранее, именно этот фильм с огромным отрывом лидирует по наработке и средней посещаемости. Они у него равны 26 978 рублям и 82 зрителям на один сеанс.

7. «Сиротский Бруклин» (1-я неделя), 28 млн рублей, 87 тысяч зрителей, 6162 сеанса

После провала в США мало кто рассчитывал на приличный старт «Сиротского Бруклина» в России. Фильм оправдал не самые высокие ожидания, уступив на старте «Щеглу» (34 млн рублей). Картина продемонстрировала один из худших показателей средней посещаемости в топ-10 — всего 14 проданных билетов на один сеанс.

8. «Ford против Ferrari» (4-я неделя), 28 млн рублей (-60%), 91 тысяча зрителей, 2990 сеансов

Спортивная драма студии Fox отлично держится на длинной дистанции. На четвертой неделе проката у нее третий показатель средней посещаемости в десятке лучших (30 человек на одном сеансе). Общая касса проекта достигла 591 млн рублей.

9. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2-я неделя), 25 млн рублей (-57%), 109 тысяч зрителей, 6249 сеансов

«Льву Яшину» столпотворение новинок помешало больше, чем другим релизам. В частности, «Ржев» не без успеха покусился на его целевую аудиторию. Тем не менее сборы фильма достигли 97 млн рублей, что уже выше, чем консервативные прогнозы, сулившие проекту итоговую кассу в районе 90 млн рублей. Она будет как минимум на 20% выше, в районе 110—115 млн рублей.

10. «Война токов» (1-я неделя), 17 млн рублей, 54 тысячи зрителей, 4093 сеанса

Проблемный проект с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, доставшийся Тимуру Бекмамбетову в наследство от разорившейся Weinstein Co., не оправдал надежд. Фильм выступил хуже выходивших в этом году «Игр разумов» (22 млн рублей) и лишь немного превзошел «Вселенную Стивена Хокинга» (16 млн рублей). Низкий интерес зрителей подтверждается цифрами средней посещаемости, которая у «Войны токов» худшая в топ-10 (13 человек на одном сеансе). Впрочем, для прокатывающего фильм дистрибьютора «Пионер» этот результат оказался лучшим стартом за трехлетнюю историю деятельности. Прежний рекорд среди проектов прокатчика устанавливала комедия «Праздничный переполох», освоившая в премьерный уик-энд 16 млн рублей.

В ближайший четверг в России начинается новогодняя битва — самый кассовый промежуток времени в российских кинотеатрах, который завершится вместе с окончанием январских праздников. Первым залпом станет выход сиквела «Полицейского с Рублевки» — без Александра Петрова и, видимо, без амбиций заработать 1 млрд рублей. Поклонникам арт-кино тоже есть что посмотреть: в прокат выходит участник конкурса Каннского кинофестиваля — нуар «Озеро диких гусей» Дяо Инаня, который на прошлой неделе стартовал в родном Китае и, к удивлению многих, собрал внушительные 20,6 млн долларов за уик-энд.