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Звезда «Охотника за разумом» появится в новой «Матрице»

ВчераОбсудить0

В актерском составе четвертой «Матрицы» очередное пополнение. Как сообщает Collider, одну из ролей в фильме сыграет Джонатан Грофф, знакомый многим по сериалу Дэвида Финчера «Охотник за разумом», а также как голос Кристофа в «Холодном сердце». Что за персонаж ему достался в «Матрице», не уточняется.

Лана Вачовски напишет сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом и поставит картину. Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся в продолжении в ролях Нео и Тринити. Вместе с ними на экране появятся Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис и Джада Пинкетт Смит, сыгравшая Ниобу в сиквеле «Матрица: Перезагрузка», и Яхья Абдул-Матин II, которому досталась главная роль.

Сюжет четвертой части не раскрывается. По слухам, в фильме может появиться молодой Морфеус в исполнении Абдул-Матина, но каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

Студия Warner планирует начать съемки фильма в начале 2020 года.

Источник: Collider

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