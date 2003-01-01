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Трейлер новых «Охотников за привидениями»: За дело берутся дети

36 минут назадОбсудить0

Появился первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» — прямого продолжения картины 1984 года.

Главные роли сыграли Кэрри Кун, Финн Вулфард, Маккенна Грейс и Пол Радд. Режиссером выступил Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, автора оригинальной дилогии.

По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль «Ecto-1», принадлежавший знаменитым охотникам за приведениями.

Оригинальный трейлер:

Релиз в кинотеатрах состоится 9 июля 2020 года.

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