В рамках конвента Comic Con Experience в Бразилии студия Warner Bros. подтвердила разработку сиквела «Шазама!». Закари Ливай вновь сыграет главную роль, а режиссер первой части Дэвид Ф. Сандберг начнет съемки весной 2020 года.

Впервые о готовности продолжить «Шазама!» стало известно еще в апреле. Тогда же было объявлено, что сиквел напишет соавтор первого фильма Генри Гайден. «Шазам!» успешно выступил в мировом прокате, заработав по миру 364 млн долларов при бюджете в 100 миллионов.

«Шазам!» рассказывает историю 14-летнего Билли Бэтсона, который получает от древнего волшебника способность превращаться в могучего воина, наделенного силой, мудростью и ловкостью величайших героев и богов.

Подробностей о сюжете сиквела пока нет, однако в титрах первого фильма есть сцена, намекающая на возможного злодея для второй части.

Источник: ComingSoon



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