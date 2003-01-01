В тексте указаны сборы в США и Канаде с 6 ноября по 8 декабря 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Холодное сердце 2» (3-я неделя), 34,67 млн долларов (-59,7%), 4348 кинотеатров (-92)

Третью неделю подряд на вершине американского бокс-офиса царит мультфильм Disney. Несмотря на смешанный прием критиков, картина демонстрирует отличную динамику. В ее копилке уже 337,6 млн долларов. После этого уик-энда анимация обошла сборы «Джокера» и заняла седьмую строчку в списке самых кассовых релизов США в 2019 году. Важно отметить, что «Холодное сердце 2» пока работает лучше, чем «История игрушек 4». У той на аналогичный период сборы были 327,5 млн долларов.

Впрочем, куда больше в США в начале этой недели пишут о другой анимации — независимом проекте «Playmobil: Через вселенные». Этот мультфильм, основанный на популярной серии игрушек, начинала делать компания Global Road, которая в процессе создания приказала долго жить. Проект подхватила студия STX. Поначалу у продюсеров были надежды кинуть вызов мультфильмам Warner Bros., основанным на конструкторах Lego. Но чем дальше, тем больше становилось понятно, что перспективы куда более мрачные. STX решила минимизировать рекламную кампанию, ничего не стала доводить в мультфильме до ума и назначила его премьеру на один из самых мертвых уик-эндов года, следующий за Днем благодарения. После пресс-показа ставки на «Playmobil» упали ниже плинтуса: критики разгромили проект (19% положительных рецензий). В итоге мультфильм собрал феноменально низкие 660 тыс. долларов в 2337 кинотеатрах. Оценка публики также не слишком высока — лишь 31% посмотревших фильм будут рекомендовать его своим знакомым. Несколько подсластить пилюлю могут лишь международные сборы «Playmobil», которые составляют 12,5 млн долларов за три с лишним месяца проката. Однако речь об окупаемости тут, разумеется, не идет.

2. «Достать ножи» (2-я неделя), 14,15 млн долларов (-47,1%), 3461 кинотеатр

За 10 дней комедийный детектив Райана Джонсона освоил 63,5 млн долларов. В США проект работает заметно лучше «Убийства в Восточном экспрессе», у которого два года назад за аналогичный период было 51,7 млн долларов. Среди проектов, выпущенных компанией Lionsgate, «Достать ножи» в этом году займет второе место сразу за триквелом «Джона Уика», собравшего 171 млн долларов.

3. «Ford против Ferrari» (4-я неделя), 6,537 млн долларов (-50,4%), 3746 кинотеатров (+161)

Ретродрама Джеймса Мэнголда за четыре недели проката аккумулировала 91 млн долларов. 2020 год фильм, без сомнений, встретит в статусе 100-миллионника. Картина может ворваться в топ-20 по итогам 2019 года. Для этого нужно обойти сиквел «Малефисенты» (111,8 млн долларов). В то же время мировые сборы картины составляют уже 167,6 млн долларов.

4. «Квин и Слим» (2-я неделя), 6,53 млн долларов (-45,1%), 1715 кинотеатров (+25)

Рассчитанная на афроамериканскую аудиторию остросюжетная драма Universal заработала за 10 дней проката 26,9 млн долларов. Фильму удалось немного опередить прошлогодних «Вдов». Картина Стива Маккуина за два уик-энда заработала 25,9 млн долларов.

5. «Прекрасный день по соседству» (3-я неделя), 5,2 млн (-55,8%), 3491 кинотеатр (+256)

Биография телеведущего мистера Роджерса продолжает зарабатывать в США неплохие суммы: в копилке проекта уже 43,1 млн долларов. Выходивший шесть лет назад «Спасти мистера Бэнкса» с тем же Томом Хэнксом в главной роли за три недели собрал чуть меньше (37,3 млн долларов).

6. «Темные воды» (3-я неделя), 4,1 млн долларов (+560,2%), 2012 кинотеатров (+1918)

Расширившую прокат юридическую драму Тодда Хейнса «Темные воды» студия Universal спит и видит в оскаровских номинациях. Если они все же случатся, то это может стать определенным моральным удовлетворением за слабый коммерческий результат. Фильм не смог повторить даже не слишком впечатляющие достижения картины «Роман Израэл, Esq.» (6,1 млн долларов в первый уик-энд после расширения проката).

7. «21 мост» (3-я неделя), 2,88 млн долларов (-48,5%), 2465 кинотеатров (-200)

Боевику студии STX за три недели удалось заработать 23,9 млн долларов. Результат средний, тем не менее превосходящий итоговые сборы фильма «Последний рубеж» (20,9 млн долларов), на уровне которого «21 мост» стартовал.

8. «Игры с огнем» (5-я неделя), 2 млн долларов (-52,6%), 2253 кинотеатра (-426)

Семейная комедия про пожарных продолжает держаться в топ-10. Общие сборы проекта после пяти недель проката достигли 41,9 млн долларов. До сборов прошлогодней «Семьи по-быстрому» (67,4 млн долларов), конечно, уже не добраться, но с учетом более скромного бюджета (29 млн долларов у «Игр» против 48 млн долларов у «Семьи») результат фильма можно назвать удовлетворительным.

9. «Мидуэй» (3-я неделя), 1,94 млн долларов (-50,5%), 2100 кинотеатров (-278)

Военный экшен Роланда Эммериха преодолел отметку в 50 млн долларов в американском прокате. Сборы картины составляют 53,4 млн долларов. На этом фильм прощается с топ-10.

10. «Джокер» (10-я неделя), 1,04 млн долларов (-46,7%), 956 кинотеатров (-190)

«Джокер», как уже говорилось выше, уступил седьмую строчку бокс-офиса по итогам 2019 года «Холодному сердцу 2», но с домашними сборами 332 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов на такие мелочи можно не обращать внимания.

В ближайшую пятницу посетителей американских кинотеатров ожидает россыпь новинок. На высокий результат нацелился семейный блокбастер «Джуманджи: Новый уровень». Любители хорроров не должны пропустить «Черное Рождество». Кроме того, в прокат выходят сразу несколько картин, намеренных поучаствовать в битве за главные призы наградного сезона 2019—2020. Это «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди, «Тайная жизнь» Терренса Малика и «Сиберг» с Кристен Стюарт в главной роли.