Представители Disney объявили, что в 2019 году продажи билетов на фильмы студии преодолели планку в 10 млрд долларов. 3,28 миллиарда из них приходится на США, а 6,27 миллиарда — на международный рынок. Это абсолютный рекорд для годовых сборов среди голливудских кинокомпаний. Disney стала первой студией, чьи фильмы собрали за год такую сумму.

В подсчетах не учитываются проекты 21st Century Fox, которая официально вошла в состав Disney в марте этого года. Вместе с ними эта сумма достигает 12 млрд долларов.

Предыдущий рекорд (7,6 млрд долларов) также принадлежал Disney и был установлен в 2016 году, когда конгломерат выпустил такие кассовые хиты, как «Первый мститель: Противостояние», «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и «В поисках Дори».

На данный момент пятерка самых кассовых фильмов 2019 года состоит только из фильмов Disney. В нее входят «Мстители: Финал» (2,7 миллиарда), «Король Лев» (1,6 миллиарда), «Человек-паук: Вдали от дома» (1,1 миллиарда), «Капитан Марвел» (1,1 миллиарда) и «История игрушек 4» (1,07 миллиарда).

Стоит отметить, что к концу года студия может уйти в еще больший отрыв из-за выхода новых «Звездных войн». Кроме того, сборы сиквела «Холодного сердца» вот-вот достигнут миллиарда долларов.

Источник: THR

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