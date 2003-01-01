Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Фильмы Disney собрали за год более 10 млрд долларов

Сегодня, 15:34Обсудить0

Представители Disney объявили, что в 2019 году продажи билетов на фильмы студии преодолели планку в 10 млрд долларов. 3,28 миллиарда из них приходится на США, а 6,27 миллиарда — на международный рынок. Это абсолютный рекорд для годовых сборов среди голливудских кинокомпаний. Disney стала первой студией, чьи фильмы собрали за год такую сумму.

В подсчетах не учитываются проекты 21st Century Fox, которая официально вошла в состав Disney в марте этого года. Вместе с ними эта сумма достигает 12 млрд долларов.

Предыдущий рекорд (7,6 млрд долларов) также принадлежал Disney и был установлен в 2016 году, когда конгломерат выпустил такие кассовые хиты, как «Первый мститель: Противостояние», «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и «В поисках Дори».

На данный момент пятерка самых кассовых фильмов 2019 года состоит только из фильмов Disney. В нее входят «Мстители: Финал» (2,7 миллиарда), «Король Лев» (1,6 миллиарда), «Человек-паук: Вдали от дома» (1,1 миллиарда), «Капитан Марвел» (1,1 миллиарда) и «История игрушек 4» (1,07 миллиарда).

Стоит отметить, что к концу года студия может уйти в еще больший отрыв из-за выхода новых «Звездных войн». Кроме того, сборы сиквела «Холодного сердца» вот-вот достигнут миллиарда долларов.

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Том Холланд помирил Disney и Sony, будучи пьяным

Том Холланд помирил Disney и Sony, будучи пьяным

6 декабря
Вырезанная сцена из «Мстители: Финал»: Встреча Тони Старка с дочкой в камне души

Вырезанная сцена из «Мстители: Финал»: Встреча Тони Старка с дочкой в камне души

13 ноября
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Disney в 2019 году

«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Disney в 2019 году

16 августа
Студия Disney побила собственный рекорд по сборам за год

Студия Disney побила собственный рекорд по сборам за год

30 июля

Главное сегодня

Трейлер новых «Охотников за привидениями»: За дело берутся дети

36 минут назад
Трейлер новых «Охотников за привидениями»: За дело берутся дети
Хорошо ли вы знаете сериалы 2010-х?

ТестХорошо ли вы знаете сериалы 2010-х?

Сегодня
«Золотой глобус — 2020»: Номинанты

«Золотой глобус — 2020»: Номинанты

3 часа назад
Американский бокс-офис: «Холодное сердце 2» обошло «Джокера»
Сборы

Американский бокс-офис: «Холодное сердце 2» обошло «Джокера»

3 часа назад
«Мандалорец», «Хранители» и «Рик и Морти»: 13 главных сериалов осени
Выбор редакции

«Мандалорец», «Хранители» и «Рик и Морти»: 13 главных сериалов осени

7 декабря
Теперь официально: У «Шазама!» будет сиквел

Теперь официально: У «Шазама!» будет сиквел

Сегодня, 15:57
Фильмы Disney собрали за год более 10 млрд долларов

Фильмы Disney собрали за год более 10 млрд долларов

Сегодня, 15:34
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании