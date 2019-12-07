Первые кадры Ванды и Вижна и еще 6 новостей выходных

Новый сезон «Сабрины» выйдет 24 января
В третьей главе «Леденящих душу приключений Сабрины» будет 10 эпизодов.
Источник: Collider
Бри Ларсон стала самой популярной актрисой года среди пользователей IMDb
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Бри Ларсон
3. Эмилия Кларк
4. Наоми Скотт
6. Закари Ливай
7. Киану Ривз
8. Роза Салазар
9. Марго Робби
10. Хоакин Феникс
Источник: The Wrap
Первые кадры из сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижн»
На бразильском конвенте Comic Con Experience студия Marvel представила публике первые кадры из сериалов «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний Солдат». Первый будет стилистически напоминать ситком, а второй расскажет о становлении Сэма Уилсона в качестве нового Капитана Америка.
Источник: IGN
Лучшие фильмы десятилетия по версии The Hollywood Reporter
Ведущий кинокритик влиятельного издания The Hollywood Reporter Тодд МакКарти назвал свою десятку лучших фильмов десятилетия. Его топ выглядит так:
- «Карлос»;
- «Социальная сеть»;
- «Внутри Льюина Дэвиса»;
- «Выживут только любовники»;
- «Служанка»;
- «Левиафан»;
- «Однажды в... Голливуде»;
- «Бруклин»;
- «Безумный Макс: Дорога ярости»;
- «Привратники».
Источник: THR
Disney готовит спин-офф «Аладдина»
Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney намерена выпустить спин-офф «Аладдина», главным героем которого станет принц Андерс (Билли Магнуссен). Полноценный сиквел картины Гая Ричи также в разработке.
Источник: THR
Питер Сарсгаард появится в новом «Бэтмене»
Звезда сериала «Убийство» Питер Сарсгаард получил одну из ролей в предстоящем «Бэтмене» Мэтта Ривза. Об этом объявил сам постановщик в своем Twitter. Кого именно сыграет Сарсгаард, не сообщается, однако инсайдеры полагают, что речь может идти о коррумпированном копе или окружном прокуроре (вариант Харви Дента не исключается). «Бэтмен» появится в кинотеатрах 25 июня 2021 года.
Источник: Twitter
HBO выпустит сериал про баскетболистов
Канал дал зеленый свет баскетбольной драме, которая расскажет о жизни клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Действие сериала развернется в 1980-е, а главные роли исполнят Джейсон Кларк и Джон Си Райли. Пилотный эпизод проекта поставил Адам МакКей («Власть», «Игра на понижение»).
Источник: THR
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.