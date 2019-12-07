Первые кадры Ванды и Вижна и еще 6 новостей выходных

Новый сезон «Сабрины» выйдет 24 января

В третьей главе «Леденящих душу приключений Сабрины» будет 10 эпизодов.

Источник: Collider



Бри Ларсон стала самой популярной актрисой года среди пользователей IMDb

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Бри Ларсон

2. Эрин Мориарти

3. Эмилия Кларк

4. Наоми Скотт

5. Дакре Монтгомери

6. Закари Ливай

7. Киану Ривз

8. Роза Салазар

9. Марго Робби

10. Хоакин Феникс

Источник: The Wrap



Первые кадры из сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижн»

На бразильском конвенте Comic Con Experience студия Marvel представила публике первые кадры из сериалов «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний Солдат». Первый будет стилистически напоминать ситком, а второй расскажет о становлении Сэма Уилсона в качестве нового Капитана Америка.

Источник: IGN



Лучшие фильмы десятилетия по версии The Hollywood Reporter

Ведущий кинокритик влиятельного издания The Hollywood Reporter Тодд МакКарти назвал свою десятку лучших фильмов десятилетия. Его топ выглядит так:

Источник: THR



Disney готовит спин-офф «Аладдина»

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney намерена выпустить спин-офф «Аладдина», главным героем которого станет принц Андерс (Билли Магнуссен). Полноценный сиквел картины Гая Ричи также в разработке.

Источник: THR



Питер Сарсгаард появится в новом «Бэтмене»

Звезда сериала «Убийство» Питер Сарсгаард получил одну из ролей в предстоящем «Бэтмене» Мэтта Ривза. Об этом объявил сам постановщик в своем Twitter. Кого именно сыграет Сарсгаард, не сообщается, однако инсайдеры полагают, что речь может идти о коррумпированном копе или окружном прокуроре (вариант Харви Дента не исключается). «Бэтмен» появится в кинотеатрах 25 июня 2021 года.

Источник: Twitter



HBO выпустит сериал про баскетболистов

Канал дал зеленый свет баскетбольной драме, которая расскажет о жизни клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Действие сериала развернется в 1980-е, а главные роли исполнят Джейсон Кларк и Джон Си Райли. Пилотный эпизод проекта поставил Адам МакКей («Власть», «Игра на понижение»).

Источник: THR



На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.