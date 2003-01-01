«Ирландец» лидирует среди номинантов на Critics' Choice Awards

Ассоциация кинокритиков вещательных СМИ огласила номинантов на свою ежегодную премию. Безоговорочным лидером стал «Ирландец» Мартина Скорсезе — у его картины 14 номинаций, в том числе за режиссуру, сценарий и актерский ансамбль.

Среди остальных номинантов распределение таково: «Однажды в… Голливуде» — 12 номинаций, «Маленькие женщины» — 9, «1917» и «Брачная история» — 8, «Кролик Джоджо», «Паразиты» и «Джокер» — 7.

В секции телевидения лидирует драма «Когда они нас увидят» Авы ДюВерней (6 номинаций), а спорно принятый критиками финал «Игры престолов» номинирован как лучший драматический сериал.

Основные номинации:

Лучший фильм

«Ирландец»

Лучший актер

«Джокер»

Лучшая актриса

«Джуди»

Лучший актер второго плана

«Ирландец»

Лучшая актриса второго плана

«Брачная история»

Лучший актерский состав

«Паразиты»

Лучший режиссер

Квентин Тарантино на съемках «Однажды в… Голливуде»

Лучший оригинальный сценарий

«Брачная история»

Лучший адаптированный сценарий

«Джокер»

Лучший анимационный фильм

«Холодное сердце 2»

Лучший драматический сериал

«Дрянь»

Лучший комедийный сериал

«Удивительная миссис Мейзел»

Полный список номинантов доступен по ссылке.



Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.

Победители будут объявлены 12 января.

Источник: THR



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