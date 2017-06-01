«Ты спасешь этот мир»: Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»

На презентации в рамках бразильского конвента Comic Con Experience студия Warner Bros. представила первый трейлер кинокомикса «Чудо-женщина: 1984». Режиссером фильма выступила Пэтти Дженкинс, снявшая первую часть. Она также поделилась, что в разработке находится спин-офф про амазонок Темискиры, родины Чудо-женщины.

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда (Педро Паскаль), мечтающего вознестись до уровня настоящего божества. При помощи доктора Барбары Энн Минервы (Кристен Уиг), специалиста по древней истории, Лорд надеется найти магический артефакт, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. Очередная находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Оригинальный трейлер:



Лорд, желая спастись от Гепарды, обращается за помощью к Диане (Галь Гадот), которая уже несколько десятилетий живет среди людей. Чтобы убедить ее выступить против Минервы, Лорд использует один из артефактов из своей коллекции и воскрешает Стива Тревора (Крис Пайн), пожертвовавшего собой в финале первого фильма.

Также появились новые персонажные постеры фильма:



Чудо-женщина: 1984» стартует в российских кинотеатрах 4 июня 2020 года.

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