«Фаворитку» признали лучшим европейским фильмом

Европейская киноакадемия вручила свои ежегодные награды. Главным фильмом торжественной церемонии стала «Фаворитка». Всего у абсурдистской комедии Йоргоса Лантимоса восемь наград, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Одна из звезд картины Оливия Колман была отмечена как лучшая актриса. Ранее в этом году «Фаворитка» принесла ей «Оскар».
Лучшим актером европейцы признали Антонио Бандераса за роль в картине Педро Альмодовара «Боль и слава». В мае за нее же актера наградили на Каннском фестивале. «Педро Альмодовар — это чудо, которое случилось со мной», — сказал со сцены Бандерас о режиссере фильма. Неудивительно, ведь именно его «Матадор» запустил карьеру актера в конце 1980-х.
В этом году академия учредила награду для сериалов. Ее первым лауреатом стал «Вавилон-Берлин», срежиссированный Томом Тыквером. «„Вавилон-Берлин“ — не сериал. Вернее, это сериал, который превращает телевидение в кино», — сказала режиссер Агнешка Холланд, вручая статуэтки.
Специальной премии за вклад в кинематограф удостоилась актриса Жюльет Бинош. Прежде чем вручить награду, режиссер Клер Дени обратилась к ней лично: «Ты уникальная женщина, — сказала Дени. — Не только талантливая актриса, но и хороший человек, женщина, которой я восхищаюсь и которую люблю».
Приз зрительских симпатий присудили «Холодной войне» Павла Павликовского, в прошлом году одержавшей победу на этой же премии как лучший фильм.
Европейская киноакадемия — влиятельная общественная организация, основанная в 1988 году. Её состав насчитывает около 2000 членов, объединённых общей целью продвижения европейского кино. Лауреаты и номинанты на главный приз часто номинируются и побеждают на «Оскаре» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Полный список победителей:
Лучший европейский фильм
Лучший режиссер
Лучший сценарий
«Портрет девушки в огне» — Селин Сьямма
Лучший актер
Антонио Бандерас — «Боль и слава»
Лучшая актриса
Лучший анимационный фильм
Лучший дебютный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая европейская комедия
Лучший сериал
Лучший короткометражный фильм
Лучшие визуальные эффекты
Лучший композитор
Альберто Иглесиас — «Боль и слава»
Лучший оператор
Лучший монтаж
Лучший художник-постановщик
Лучший художник по костюмам
Лучший грим и прически
Лучший звук
Награда за вклад в мировой кинематограф
Приз зрительских симпатий
Источник: Европейская киноакадемия
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