«Фаворитку» признали лучшим европейским фильмом

Европейская киноакадемия вручила свои ежегодные награды. Главным фильмом торжественной церемонии стала «Фаворитка». Всего у абсурдистской комедии Йоргоса Лантимоса восемь наград, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Одна из звезд картины Оливия Колман была отмечена как лучшая актриса. Ранее в этом году «Фаворитка» принесла ей «Оскар».

Лучшим актером европейцы признали Антонио Бандераса за роль в картине Педро Альмодовара «Боль и слава». В мае за нее же актера наградили на Каннском фестивале. «Педро Альмодовар — это чудо, которое случилось со мной», — сказал со сцены Бандерас о режиссере фильма. Неудивительно, ведь именно его «Матадор» запустил карьеру актера в конце 1980-х.

В этом году академия учредила награду для сериалов. Ее первым лауреатом стал «Вавилон-Берлин», срежиссированный Томом Тыквером. «„Вавилон-Берлин“ — не сериал. Вернее, это сериал, который превращает телевидение в кино», — сказала режиссер Агнешка Холланд, вручая статуэтки.

«Вавилон-Берлин»

Специальной премии за вклад в кинематограф удостоилась актриса Жюльет Бинош. Прежде чем вручить награду, режиссер Клер Дени обратилась к ней лично: «Ты уникальная женщина, — сказала Дени. — Не только талантливая актриса, но и хороший человек, женщина, которой я восхищаюсь и которую люблю».

Приз зрительских симпатий присудили «Холодной войне» Павла Павликовского, в прошлом году одержавшей победу на этой же премии как лучший фильм.

Европейская киноакадемия — влиятельная общественная организация, основанная в 1988 году. Её состав насчитывает около 2000 членов, объединённых общей целью продвижения европейского кино. Лауреаты и номинанты на главный приз часто номинируются и побеждают на «Оскаре» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Полный список победителей:

Лучший европейский фильм

«Фаворитка»

Лучший режиссер

Йоргос Лантимос — «Фаворитка»

Лучший сценарий

«Портрет девушки в огне» — Селин Сьямма

Лучший актер

Антонио Бандерас — «Боль и слава»

«Боль и слава»

Лучшая актриса

Оливия Колман — «Фаворитка»

Лучший анимационный фильм

«Бунюэль в лабиринте черепах»

Лучший дебютный фильм

«Отверженные»

Лучший документальный фильм

«Для самы»

Лучшая европейская комедия

«Фаворитка»

Лучший сериал

«Вавилон-Берлин»

«Вавилон-Берлин»

Лучший короткометражный фильм

«Cadoul de Craciun»

Лучшие визуальные эффекты

«О бесконечности»

Лучший композитор

Альберто Иглесиас — «Боль и слава»

Лучший оператор

Робби Райан — «Фаворитка»

«Фаворитка»

Лучший монтаж

«Фаворитка»

Лучший художник-постановщик

«Боль и слава»

Лучший художник по костюмам

«Фаворитка»

Лучший грим и прически

«Фаворитка»

«Фаворитка»

Лучший звук

«Ночь длиной в 12 лет»

Награда за вклад в мировой кинематограф

Жюльет Бинош

Приз зрительских симпатий

«Холодная война»

Источник: Европейская киноакадемия



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