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Трейлер экшен-комедии «Свободный»: Райан Рейнольдс спасает видеоигру

29 минут назадОбсудить0

В сети появился первый трейлер комедийного боевика «Свободный», где Райан Рейнольдс играет обычного персонажа в обширной видеоигре. В качестве основы своего мира авторы картины явно взяли онлайн-мультиплеер GTA Online, благодаря чему все происходящее на экране выглядит на удивление аутентично: от хаоса на улицах и безумных нарядов до бессмысленного насилия и постоянных попыток игроков быть «круче».

«Свободный» — история рядового сотрудника крупного банка, погрязшего в рутине. Все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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