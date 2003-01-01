10 лучших трейлеров недели: «Не время умирать», «Черная Вдова» и «Пеплопад»

«Не время умирать»

«Не время умирать» — 25-й фильм о Джеймсе Бонде и последний для Дэниэла Крэйга в образе 007. В финальной главе прославленному агенту придется прервать отпуск и вернуться обратно в строй, чтобы спасти похищенного ученого. По законам жанра опасная миссия обернется столкновением Бонда и таинственного злодея с наполеоновскими планами и усеянным шрамами лицом Рами Малека. Изначально режиссером фильма числился Дэнни Бойл, позднее оставивший проект из-за разногласий с Крэйгом. Его место занял Кэри Фукунага, снявший первый сезон «Настоящего детектива».

«Авангард»

Скорее рекламный ролик, чем обычный трейлер нового боевика со стариной Джеки Чаном. Некая террористическая организация с помощью группы наемников похищает в Великобритании китайского бизнесмена. На выручку соотечественнику придет служба безопасности, оснащенная по последним достижениям науки и техники. Хоть знаменитый актер в кадре все больше использует огнестрельное оружие, чем собственные кулаки, тем не менее приятно, что он все еще остается крепким орешком.

«Последний богатырь: Корень зла»

В сиквеле фэнтези-хита создатели расскажут об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первой части. Также зрители увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

«Мулан»

Очередное переосмысление анимационной классики от Disney. Действие ленты, вышедшей в 1998 году, разворачивается в Китае. Переодевшись в мужскую одежду, главная героиня присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный дракончик Мушу, который больше похож на маленькую собачку, чем на мифическое чудовище.

«Пеплопад»

Масштабный корейский фильм-катастрофа с участием звезд первой величины. Вулкан горы Пэкту (той самой, куда в Северной Корее водят экскурсии, рассказывая, что там родился великий вождь Ким Ир Сен) внезапно пробуждается, что грозит разрушением половины Корейского полуострова. По традиции южнокорейского кинематографа для предотвращения извержения Север и Юг вынужденно объединяют силы, и коммунистический кореец показывается сверхчеловеком. Самое смешное, что в роли ученого, который давно всех предупреждал, а его никто не слушал, выступает крепыш Ма Дон-сок.



«Черная Вдова»

В сольном фильме Наташа Романофф вновь столкнется с «Красной комнатой» — программой по созданию таких же, как она, Вдов, то есть профессиональных убийц и шпионов. Героине предстоит раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

«Служба спасения»

Если кто из гонконгских режиссеров и нашел себя в постоянно меняющихся условиях материковой китайской киноиндустрии, так это Данте Лам — такой же любитель взрывов, как и его ровесник Майкл Бэй. Новый фильм рассказывает о команде спасателей, которой приходится отправиться на аварийную морскую буровую платформу, готовую обрушиться в любой момент. С каждой следующей работой автора масштаб экшена возрастает, и неуклонно растет градус обязательного патриотического пафоса, но, будем надеяться, не его количество.

«Вторжение»

Действие сиквела развернется спустя три года после событий «Притяжения». Пережившая контакт с внеземными технологиями Юля становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения у нее проявляются необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба. Вскоре на Землю возвращается Хэкон, который желает спасти возлюбленную, но для этого он должен решить, кто для него важнее — Юля или жизни миллиардов живых существ.

«Чужак»

Адаптация очередного романа Стивена Кинга. Мужчину обвиняют в убийстве мальчика, но если верить записям с камер наблюдения, то в момент убийства он находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное. Премьера — 12 января.

«Того»

Пес Того в 1928 году помог предотвратить эпидемию дифтерии в городе Ном, Аляска. В упряжке с другими ездовыми собаками Того, несмотря на страшные погодные условия, смог доставить в город посылку с антитоксином, остановившим распространение болезни. В главной роли — Уиллем Дефо.