Постеры «Хищных птиц» и еще 7 новостей дня

Оскару Айзеку не интересен сериал про По Дэмерона

Несмотря на уговоры Кери Рассел, также сыгравшей в девятом эпизоде, Айзек не заинтересован в собственном шоу для Disney+. В данный момент сервис разрабатывает два сериала по «Звездным войнам» — про Оби-Вана Кеноби, которого вновь воплотит Юэн Макгрегор, и Кассиана Андора из «Изгоя-один» в исполнении Диего Луны.

Источник: Collider

Кевин Костнер спродюсирует сериал для ABC

Главными героями станут агенты элитных спецслужб, которые расследуют самые запутанные и чудовищные преступления, совершенные на территории национальных парков.

Источник: THR



Полноценный трейлер блокбастера появится в ближайшее время.

Режиссер «Дау» обратился к министру культуры

В своем письме Илья Хржановский попросил допустить все 10 частей его картины до российского проката. «Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — считает Хржановский.

Источник: «Ведомости»

Стивен Грэм получил роль в сиквеле «Венома»

Какая именно роль досталась актеру, не уточняется. Вместе с ним в кинокомиксе снимутся Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрисон и другие. Режиссером в этот раз выступит Энди Серкис («Маугли», «Дыши ради нас»).

Источник: Variety

Шпионская комедия с Дэйвом Батистой сменила дату релиза

Фильм под названием «Мой шпион» выйдет в прокат 13 марта 2020 года. Ранее датой релиза было 10 января. По сюжету, сняв спецагента на камеру во время секретной миссии, девятилетняя девочка выдвигает условие: она сохранит ролик в тайне, только если он обучит ее шпионским хитростям.

Источник: THR

Энди МакДауэлл появится в продюсерском сериале Стивена Содерберга

Сообщается, что звезде «Дня сурка» досталась ключевая роль. Проект под названием «Без связи» расскажет о студенте колледжа, который в результате аварии застревает в горах Колорадо. Действие будет происходить внутри его автомобиля, а единственным путем к спасению станет телефон героя.

Источник: Deadline



Готовится ремейк комедии «Дорогая, я уменьшил детей»

Режиссер Джо Джонстон планирует сам снять новую версию своей же комедии 1989 года с Риком Морэнисом об изобретателе машины, способной уменьшать предметы. Главная роль может достаться Джошу Гаду. Производство курирует студия Disney.

Источник: Variety

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.