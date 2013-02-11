Постеры «Хищных птиц» и еще 7 новостей дня

Оскару Айзеку не интересен сериал про По Дэмерона
Несмотря на уговоры Кери Рассел, также сыгравшей в девятом эпизоде, Айзек не заинтересован в собственном шоу для Disney+. В данный момент сервис разрабатывает два сериала по «Звездным войнам» — про Оби-Вана Кеноби, которого вновь воплотит Юэн Макгрегор, и Кассиана Андора из «Изгоя-один» в исполнении Диего Луны.
Источник: Collider
Кевин Костнер спродюсирует сериал для ABC
Главными героями станут агенты элитных спецслужб, которые расследуют самые запутанные и чудовищные преступления, совершенные на территории национальных парков.
Источник: THR
Персонажные постеры «Хищных птиц»
Полноценный трейлер блокбастера появится в ближайшее время.
Режиссер «Дау» обратился к министру культуры
В своем письме Илья Хржановский попросил допустить все 10 частей его картины до российского проката. «Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — считает Хржановский.
Источник: «Ведомости»
Стивен Грэм получил роль в сиквеле «Венома»
Какая именно роль досталась актеру, не уточняется. Вместе с ним в кинокомиксе снимутся Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрисон и другие. Режиссером в этот раз выступит Энди Серкис («Маугли», «Дыши ради нас»).
Источник: Variety
Шпионская комедия с Дэйвом Батистой сменила дату релиза
Фильм под названием «Мой шпион» выйдет в прокат 13 марта 2020 года. Ранее датой релиза было 10 января. По сюжету, сняв спецагента на камеру во время секретной миссии, девятилетняя девочка выдвигает условие: она сохранит ролик в тайне, только если он обучит ее шпионским хитростям.
Источник: THR
Энди МакДауэлл появится в продюсерском сериале Стивена Содерберга
Сообщается, что звезде «Дня сурка» досталась ключевая роль. Проект под названием «Без связи» расскажет о студенте колледжа, который в результате аварии застревает в горах Колорадо. Действие будет происходить внутри его автомобиля, а единственным путем к спасению станет телефон героя.
Источник: Deadline
Готовится ремейк комедии «Дорогая, я уменьшил детей»
Режиссер Джо Джонстон планирует сам снять новую версию своей же комедии 1989 года с Риком Морэнисом об изобретателе машины, способной уменьшать предметы. Главная роль может достаться Джошу Гаду. Производство курирует студия Disney.
Источник: Variety
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.