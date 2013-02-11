Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Постеры «Хищных птиц» и еще 7 новостей дня

2 часа назадОбсудить0

Оскару Айзеку не интересен сериал про По Дэмерона

Несмотря на уговоры Кери Рассел, также сыгравшей в девятом эпизоде, Айзек не заинтересован в собственном шоу для Disney+. В данный момент сервис разрабатывает два сериала по «Звездным войнам» — про Оби-Вана Кеноби, которого вновь воплотит Юэн Макгрегор, и Кассиана Андора из «Изгоя-один» в исполнении Диего Луны.

Источник: Collider

Кевин Костнер спродюсирует сериал для ABC

Главными героями станут агенты элитных спецслужб, которые расследуют самые запутанные и чудовищные преступления, совершенные на территории национальных парков.

Источник: THR

Персонажные постеры «Хищных птиц»

Полноценный трейлер блокбастера появится в ближайшее время.

Режиссер «Дау» обратился к министру культуры

В своем письме Илья Хржановский попросил допустить все 10 частей его картины до российского проката. «Откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии», — считает Хржановский.

Источник: «Ведомости»

Стивен Грэм получил роль в сиквеле «Венома»

Какая именно роль досталась актеру, не уточняется. Вместе с ним в кинокомиксе снимутся Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрисон и другие. Режиссером в этот раз выступит Энди Серкис («Маугли», «Дыши ради нас»).

Источник: Variety

Шпионская комедия с Дэйвом Батистой сменила дату релиза

Фильм под названием «Мой шпион» выйдет в прокат 13 марта 2020 года. Ранее датой релиза было 10 января. По сюжету, сняв спецагента на камеру во время секретной миссии, девятилетняя девочка выдвигает условие: она сохранит ролик в тайне, только если он обучит ее шпионским хитростям.

Источник: THR

Энди МакДауэлл появится в продюсерском сериале Стивена Содерберга

Сообщается, что звезде «Дня сурка» досталась ключевая роль. Проект под названием «Без связи» расскажет о студенте колледжа, который в результате аварии застревает в горах Колорадо. Действие будет происходить внутри его автомобиля, а единственным путем к спасению станет телефон героя.

Источник: Deadline

Готовится ремейк комедии «Дорогая, я уменьшил детей»

Режиссер Джо Джонстон планирует сам снять новую версию своей же комедии 1989 года с Риком Морэнисом об изобретателе машины, способной уменьшать предметы. Главная роль может достаться Джошу Гаду. Производство курирует студия Disney.

Источник: Variety

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

Обсудить

Смотрите также

«Как сказал бы Хан»: Актеры «Звездных войн» ответили на твиты поклонников

«Как сказал бы Хан»: Актеры «Звездных войн» ответили на твиты поклонников

4 декабря
Трейлер фильма «Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн

Трейлер фильма «Хищные птицы»: Суперпотрясающая история Харли Квинн

1 октября
Запрещенные к прокату эпизоды «Дау» могут показать в онлайн-кинотеатрах

Запрещенные к прокату эпизоды «Дау» могут показать в онлайн-кинотеатрах

Вчера
Кевин Костнер: «У меня в голове бесчисленное количество историй»

Кевин Костнер: «У меня в голове бесчисленное количество историй»

11 февраля 2013

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Брачная история», «Викинги» и «К звездам»

Сегодня
Что смотреть дома: «Брачная история», «Викинги» и «К звездам»
Джон Фавро объяснил популярность малыша Йоды

Джон Фавро объяснил популярность малыша Йоды

2 часа назад
10 лучших трейлеров недели: «Не время умирать», «Черная Вдова» и «Пеплопад»

10 лучших трейлеров недели: «Не время умирать», «Черная Вдова» и «Пеплопад»

2 часа назад
Постеры «Хищных птиц» и еще 7 новостей дня

Постеры «Хищных птиц» и еще 7 новостей дня

2 часа назад
Том Холланд помирил Disney и Sony, будучи пьяным

Том Холланд помирил Disney и Sony, будучи пьяным

Сегодня, 15:34
Наследие Торетто: Трейлер мультсериала «Форсаж: Шпионы-гонщики»

Наследие Торетто: Трейлер мультсериала «Форсаж: Шпионы-гонщики»

Сегодня, 14:52
Российский сериал «Содержанки» выйдет на Amazon

Российский сериал «Содержанки» выйдет на Amazon

Сегодня, 14:45
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании