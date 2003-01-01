Наследие Торетто: Трейлер мультсериала «Форсаж: Шпионы-гонщики»

DreamWorks TV и Netflix представили первый трейлер анимационного сериала «Форсаж: Шпионы-гонщики». Проект является спин-оффом популярной франшизы об азартных гонщиках.

Главный герой шоу — Тони, двоюродный брат Доминика Торетто, которого вербует правительственное агентство. Тони и его друзьям предстоит раскрыть могущественную преступную организацию, которая существует под прикрытием элитной гоночной лиги.

Последний фильм серии ­— спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу» — вышел в прокат минувшим летом и собрал по миру 758 млн долларов.

Сериал появится на Netflix 26 декабря.

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