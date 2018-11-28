Российский сериал «Содержанки» выйдет на Amazon

Как сообщает «Коммерсантъ», видеосервис Amazon приобрел права на российский сериал «Содержанки» видеосервиса Start. В первое время показ будет доступен только жителями Европы, но в будущем компания может расширить географию дистрибьюции.

«В немецкоязычных странах „Содержанки“ появятся в декабре, на французском — в январе. Далее проект будет появляться на других территориях по усмотрению Amazon», — уточняет источник издания.

Сообщается, что «Содержанки» станут первым российским сериалом на Amazon в разделе Originals and Exclusives. Специально к выходу сервис закажет дубляж. Пока что в пакет сделки входит лишь первый сезон, снял который Константин Богомолов, переговоры по поводу второго, над которым работает Дарья Жук («Хрусталь»), уже ведутся.

Ранее Amazon уже покупал права на сериалы отечественных компаний. В их числе — «Молодежка», «Психологини», «Лондонград», «Разведчицы», «Гурзуф» и «Свадьбы и разводы».

Первый сезон «Содержанок» рассказывал о художнице Даше, которая приезжает из провинции в Москву, чтобы начать новую жизнь. В столице ей помогает подруга Марина, которая живет за счет отношений с женатым мужчиной.

Второй сезон сериала выйдет на Start этой зимой.

Источник: «Коммерсантъ»



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