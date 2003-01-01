В сети дебютировал первый тизер второго сезона «Пацанов» — адаптации серии одноименных комиксов Гарта Энниса. Amazon продлил сериал сразу после премьеры первого сезона. Съемки стартовали 12 августа и завершились 15 ноября.

Ролик открывается кадром с забрызганным кровью лицом Хоумлэндера (Энтони Старр), а под конец мы видим самодовольного Билли Бутчера (Карл Урбан). Вероятно, авторы таким образом намекают на новые страсти в противостоянии одиозного супергероя и бывшего спецагента.

В мире сериала «Пацаны» супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, ожившие боги, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший оперативник ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Премьера второго сезона ожидается в 2020 году.

О других необычных супергеройских проектах КиноПоиск рассказывал в материале «Лига независимости: 10 супергеройских сериалов за пределами Marvel и DС».

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