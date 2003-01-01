«Хранители» и «Чернобыль» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов Америки (WGA) огласила номинантов на ежегодную премию в области телевидения.

В комедийную секцию попали финал «Вице-президента», «Барри» и «Удивительная миссис Мейзел», ранее уже получавшие приз WGA. Рядом с ними соседствуют две новинки — «Жизни матрешки» Netflix и «PEN15» Hulu.

В двух ключевых номинациях отмечены «Хранители» — как лучшая драма и лучшая новинка.

В секции «Лучший драматический сериал» представлено по два проекта от Netflix («Корона», «Охотник за разумом») и HBO («Наследники» и упомянутые «Хранители») и один от Hulu («Рассказ служанки»).

Всего одной номинации удостоился «Чернобыль» — шоураннер Крэйг Мэйзин претендует на звание лучшего сценариста.

Финальный сезон «Игры престолов», спорно принятый поклонниками, но получивший на «Эмми» триумфальные 10 статуэток, в основных номинациях отсутствует.

Основные номинанты:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший новый сериал

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. В голосовании WGA участвуют 15 000 человек.

Церемония вручения премии состоится 1 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Источник: Variety

Сериал «Хранители» можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».