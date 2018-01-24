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«Они опять здесь»: Новый трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

51 минуту назадОбсудить0

В сети появился новый трейлер «Вторжения» — сиквела фантастического экшена «Притяжение» Федора Бондарчука, вышедшего в 2017 году.

Падение инопланетного корабля в Чертанове, очаровательный пришелец Хэкон с лицом Риналя Мухаметова и история любви обитателей разных миров настолько приглянулись зрителю, что сборы «Притяжения» составили 18 млн долларов (более миллиарда рублей).

Продолжение выйдет в прокат под названием «Вторжение», а действие развернется спустя три года после событий первого фильма. Пережившая контакт с внеземными технологиями Юля становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения у нее проявляются необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба. Вскоре на Землю возвращается Хэкон, который желает спасти возлюбленную, но для этого он должен решить, что для него важнее — Юля или жизни миллиардов живых существ.

Новый постер фильма:

В сиквел вернутся Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Олег Меньшиков. Из новых актеров в фильме снялся Юрий Борисов — его персонаж должен будет защищать Юлю Лебедеву по просьбе ее отца.

«Вторжение» появится в российских кинотеатрах 1 января 2020 года.

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