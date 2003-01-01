«Хранители» стали самой популярной новинкой года от HBO

Перед финалом сезона сериал «Хранители» установил несколько рекордов среди проектов канала HBO. После показала седьмой серии под названием «Почти религиозный трепет» суммарная аудитория каждого эпизода в среднем достигла 7,1 миллиона зрителей. При подсчете учитывались все платформы компании, включая прямой эфир и стриминг. По подсчетам канала, обновленный показатель делает шоу Дэймона Линделофа самой просматриваемой новинкой HBO не только 2019 года, но и со времен «Большой маленькой лжи», вышедшей в 2017 году.

Во время премьерного показа седьмой эпизод собрал у экранов 779 тысяч зрителей, став вторым по популярности после пилота (его посмотрело 799 тысяч человек). С учетом всех платформ аудитория серии только в воскресенье составила 1,2 миллиона человек. По данным HBO, на премьеру каждой главы приходится лишь 10% от общего числа зрителей.

Пока не известно, повлияет ли огромная популярность на будущее сериала. Еще до премьеры Линделоф обмолвился, что его история задумана как один сезон.

«Хранители» — вольное продолжение оригинального комикса. О том, каким получился проект, КиноПоиск рассказывал в материале «Кальмары с неба». Почему комикс «Хранители» — одно из ключевых произведений супергеройского жанра (и почему его так сложно экранизировать), КиноПоиск разобрал в статье «Деконструкция супергероики: История „Хранителей“».

Премьера восьмой серии «Хранителей» состоится 8 декабря, а девятая, заключительная, выйдет 15 декабря.

Источник: Variety

Сериал «Хранители» можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».