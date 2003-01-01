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«Хранители» стали самой популярной новинкой года от HBO

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Перед финалом сезона сериал «Хранители» установил несколько рекордов среди проектов канала HBO. После показала седьмой серии под названием «Почти религиозный трепет» суммарная аудитория каждого эпизода в среднем достигла 7,1 миллиона зрителей. При подсчете учитывались все платформы компании, включая прямой эфир и стриминг. По подсчетам канала, обновленный показатель делает шоу Дэймона Линделофа самой просматриваемой новинкой HBO не только 2019 года, но и со времен «Большой маленькой лжи», вышедшей в 2017 году.

Во время премьерного показа седьмой эпизод собрал у экранов 779 тысяч зрителей, став вторым по популярности после пилота (его посмотрело 799 тысяч человек). С учетом всех платформ аудитория серии только в воскресенье составила 1,2 миллиона человек. По данным HBO, на премьеру каждой главы приходится лишь 10% от общего числа зрителей.

Пока не известно, повлияет ли огромная популярность на будущее сериала. Еще до премьеры Линделоф обмолвился, что его история задумана как один сезон.

«Хранители» — вольное продолжение оригинального комикса. О том, каким получился проект, КиноПоиск рассказывал в материале «Кальмары с неба». Почему комикс «Хранители» — одно из ключевых произведений супергеройского жанра (и почему его так сложно экранизировать), КиноПоиск разобрал в статье «Деконструкция супергероики: История „Хранителей“».

Премьера восьмой серии «Хранителей» состоится 8 декабря, а девятая, заключительная, выйдет 15 декабря.

Источник: Variety

Сериал «Хранители» можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

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