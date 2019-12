Иван Реон станет лепреконом и еще 6 новостей дня

Вуди Харрельсон и Джастин Теру появятся в сериале HBO

Актеры сыграют Говарда Ханта и Дж. Гордона Лидди — членов специальной разведгруппы Ричарда Никсона, которые были арестованы при попытке установить прослушку в штабе демократов. Их задержание привело к знаменитому Уотергейтскому скандалу, который завершился отставкой Никсона. Сценаристами пятичасового проекта выступят Алекс Грегори и Питер Хайк, работавшие над комедийными сериалами «Фрейзер» и «Вице-президент».

Источник: THR



Звезда драмеди HBO «Белая ворона» не только сыграет главную роль, но напишет сценарий и станет продюсером ремейка комедии Паоло Дженовезе. По сюжету несколько друзей во время ужина затевают игру: они начинают вслух читать свои СМС и отвечать на звонки по громкой связи. Веселье от авантюры сходит на нет, когда их тайны открываются окружающим. В России, напомним, официальным ремейком картины стала «Громкая связь» от «Квартета И».

Источник: Variety



Marvel заморозила сериал из линейки Hulu

Шоураннер Эрика Ривинойя и вся команда сценаристов оставили сериал Tigra & Dazzler из-за разночтений с Marvel. Источники сообщают, что перед увольнением авторы успели закончить несколько сценариев. По их информации, сейчас Marvel занята поисками нового шоураннера. В феврале было объявлено, что Hulu выпустит четыре сериала, чьи герои позднее встретятся в кроссовере. Помимо Tigra & Dazzler, истории о лучших друзьях-супергероях из Лос-Анджелеса, в линейку входят «Говард-утка», «М.О.Д.О.К.» и «Хит-Манки».

Источник: THR



Apple TV+ выпустит документальный фильм о Билли Айлиш

Проект за авторством Р. Дж. Катлера («Если я останусь») посвящен выпуску дебютного альбома певицы «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». В фильм войдут как бытовые эпизоды из жизни Айлиш, так и ее публичные выступления. Релиз состоится в 2020 году.

Источник: THR



Первый кадр из комедии Тайки Вайтити

Майкл Фассбендер играет футбольного тренера, который приезжает на Самоа, чтобы подготовить местную команду к отборочному циклу чемпионата мира.

Источник: ComingSoon



Фонд кино будет курировать региональные кинотеатры

Как сообщают «Ведомости», в 2020 году Фонд кино начнет программу по поддержке региональных кинотеатров. Речь идет о площадках, реконструкцию которых финансировало государство. Представители ведомства будут составлять репертуар, общаться с прокатчиками и заключать контракты. Цель программы — рост посещаемости кинотеатров.

Источник: «Ведомости»



Иван Реон присоединился к «Американским богам»

Звезда «Игры престолов» сыграет в третьем сезоне многострадального сериала «Американские боги». Актеру отошла партия лепрекона по имени Лиам Дойл. Персонажа описывают как «очаровательного и добродушного».

Источник: TVLine



