«Мы должны быть готовы»: Новый трейлер «Мулан»

Студия Disney представила новый трейлер игровой версии «Мулан». Анимационный фильм вышел в 1998 году и заработал 304 млн долларов только в кинопрокате. Его действие происходит во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, Мулан присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный и чрезвычайно болтливый дракончик Мушу. В игровой версии сюжет останется прежним, но болтливого дракончика заменили на феникса.

Художественный фильм снимает Ники Каро, ответственная за «Жену смотрителя зоопарка». Роль Мулан играет звезда «Запретного царства» Лю Ифэй. Императором Китая стал Джет Ли («Герой», «Поцелуй дракона»), а Донни Йен («Ип Ман», «Герой») исполнит роль капитана Танга, командира и учителя Мулан.

Трейлер на языке оригинала:



Новый постер фильма:



Российская премьера «Мулан» намечена на 26 марта 2020 года.



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