Режиссер «Конга» обвинил авторов «Черной Вдовы» в плагиате

4 декабря в сети появился первый тизер-трейлер «Черной Вдовы» — спин-оффа Marvel, который расскажет о злоключениях героини Скарлетт Йоханссон из «Мстителей». После премьеры ролика СМИ и блогеры выпустили его разборы. Вскоре к ним присоединился и Джордан Вот-Робертс, обвинивший создателей картины в плагиате.

В частности, режиссер блокбастера «Конг: Остров Черепа» и инди-драмы «Короли лета» отметил схожесть костюмов Черной Вдовы в тизер-трейлере и героини видеоигры «Metal Gear Solid 3», вышедшей в 2004 году. Кроме того, персонаж Йоханссон показан в ролике с похожего ракурса.

Джордан Вот-Робертс: «Вот честно. Я правда верю в параллельное мышление, но… Можно ли взглянуть на „Черную Вдову“ до выпуска „Metal Gear Solid 3“, где в 2004 году был показан этот белый костюм? Это напоминает мне об одном патриоте, который спас мир».

Вот-Робертс также остановился на моменте, где Наташа Романофф встречает героиню Флоренс Пью, и сравнил его с похожей сценой из игры не в пользу фильма.

Джордан Вот-Робертс: «Далее мы видим старый прием (до сих пор распространенный в деревнях Восточной Европы), когда два шпиона (которые еще и семья) внезапно сталкиваются друг с другом. Упс! Они наставляют оружие и обмениваются шутками, глядя друга на друга через прицел. Как думаете, что дальше?»

Джордан Вот-Робертс: «Герои пытаются обезоружить друг друга быстрыми отточенными движениями. ВАЖНО: этот тред лишь описывает происходящее в MGS 3. Все параллели, которые вы заметили, на вашей совести».

Джордан Вот-Робертс: «Глядя на их драку, зрители понимают, что так выглядят семейные узы у тех, кто вырос на поле боя. Пушки превращаются в ножи, а те порождают хруст костей…»

Полный разбор можно найти в Twitter режиссера.

Джордан Вот-Робертс хорошо знаком с линейкой игр. В данный момент он занят разработкой фильма «Метал Гир Солид» по одноименной игре Хидэо Кодзимы. В самом конце треда режиссер сообщил, что уже закончил писать новую версию сценария и в скором времени встретится с неким актером, имя которого не назвал.

По сюжету «Черной Вдовы» после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов, то есть профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

В фильме Наташе придется столкнуться с другой выпускницей «Красной комнаты» — Еленой Беловой (Флоренс Пью). Ей также предстоит разобраться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения, и российским супергероем Красным Стражем (Дэвид Харбор).

В российский прокат «Черная Вдова» выходит 30 апреля 2020 года.

Источник: Twitter



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