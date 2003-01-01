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«Я сын Ильи Муромца»: Первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Сегодня, 15:57Обсудить0

Компании Disney и Yellow Black and White представили первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла» — продолжения приключенческого хита, вышедшего в 2017 году.

Первый фильм поставил кассовый рекорд в прокате, собрав более 1,7 млрд рублей, и стал первой картиной российского производства, быстрее других преодолевшей отметку в 5 миллионов зрителей.

«Последний богатырь» рассказывал о простом москвиче Иване, который неожиданно переносился в сказочную страну Белогорье и выяснял, что он сын Ильи Муромца. Ивану вместе с известными всем сказочными персонажами нужно было победить странное заклятье, овладевшее Белогорьем.

В сиквеле Иван поймет, что сказочный мир не для него, он привык к современному миру и всем его удобствам. Но, увы, прошлое так просто не отпускает: Ивану придется спасать Белогорье от тысячелетнего зла. Зрители узнают о том, где же находится корень этого зла, увидят новые уголки сказочного Белогорья и насладятся наконец-то зрелищными битвами былинных богатырей.

«Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 24 декабря 2020 года.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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