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Запрещенные к прокату эпизоды «Дау» могут показать в онлайн-кинотеатрах

Сегодня, 15:32Обсудить0

Не получившие прокатного удостоверения эпизоды проекта «Дау» могут появиться на онлайн-платформах. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, четыре части экспериментального проекта Ильи Хржановского могут быть показаны на VOD-ресурсах с предупреждением о содержании фильмов.

«Прокатное удостоверение выдается для проката фильма в кинотеатре. А на интернет-ресурсах он может, наверное, демонстрироваться с соответствующими предупреждениями. Например, о том, что „показ подобного рода продукции широким экраном не предусмотрен“», — пояснил Мединский.

В конце ноября Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям «Дау». В фильмах «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» ведомство усмотрело пропаганду порнографии.

«Дау» — проект о жизни и карьере советского физика Льва Ландау. Работа над лентой началась в 2006 году, а сами съемки стартовали в 2008-м и продлились три года. Для фильма в Харькове был выстроен своеобразный «парк советского периода». Хржановский практиковал метод полного погружения в роль, из-за чего актеры круглосуточно жили в декорациях. Режиссер считал, что им нужно пройти через все испытания, которым мог подвергнуться советский человек в сталинскую эпоху. Граница между игрой и реальностью была размыта, для расчетов на съемочной площадке актерам даже выдавали советские деньги. Все это послужило поводом для обвинений режиссера в жестоком обращении с творческим коллективом фильма.

В общей сложности было отснято 700 часов материала. Полностью «Дау» демонстрировался в начале 2019 года в Париже в рамках специальной экспозиции, показ шел 24 часа в сутки без перерывов. Подробнее о «Дау» КиноПоиск рассказывал в материалах «Диснейленд в коммуналке» и «11 вопросов о „Дау“: Что нужно знать о проекте, вызвавшем столько скандалов».

Источник: ТАСС

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