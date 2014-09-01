Почетный «Золотой медведь» для Хелен Миррен и еще 7 новостей дня

У М. Найта Шьямалана есть идеи для трех новых фильмов
В интервью Collider создатель «Шестого чувства» и «Сплита» признался, что у него возникли идеи для трех новых картин. Сюжетные подробности режиссер не раскрыл, но, по его словам, речь идет о «страшных и мрачных» триллерах, по концепции похожих на его же «Визит». Если дело дойдет до съемок, Шьямалан вновь поработает с Universal, выпустившей его последние фильмы «Сплит» и «Стекло».
Источник: Collider
Стали известны даты следующего «Кинотавра»
В следующем году главный смотр российского кино будет проходить с 7 по 14 июня, сообщает пресс-служба фестиваля. Кроме того, сегодня стартовал прием заявок на участие в конкурсах фестиваля.
Источник: БК
Звезде «Аладдина» перестали предлагать роли
Несмотря на миллиардные сборы картины Гая Ричи, сыгравшего в ней главную роль Мену Массуда перестали звать на прослушивания. «Мне надоело молчать об этом, — признался актер. — Пусть все знают, что съемки в чем-то вроде „Аладдина“ не всегда сулят розы и одуванчики. „Он наверняка зарабатывает миллионы и получает предложение за предложением“. Все совсем не так. У меня не было ни одного прослушивания после выхода „Аладдина“».
Источник: THR
Apple расскажет о домогательствах в музыкальной индустрии
Кирби Дик и Эми Зиринг Кофман («Невидимая война», «Зона охоты») снимут для Apple документальный фильм. Главной героиней истории станет бывший продюсер, которая подверглась домогательствам со стороны известной фигуры в музыкальной индустрии. В проекте также примет участие телеведущая Опра Уинфри.
Источник: THR
Джессика Честейн может сняться у режиссера «Голгофы»
Новый фильм Джона Майкла МакДоны будет основан на книге «The Forgiven». Главные герои — доктор и его супруга, которые отправляются на вечеринку своих друзей в Марокко и по дороге сбивают насмерть ребенка. Позднее они встречают отца покойного мальчика. В данный момент к проекту прикреплены Рэйф Файнс, Ребекка Холл, Саид Тагмауи и Марк Стронг.
Источник: Variety
Херен Миррен наградят почетным призом Берлинского кинофестиваля
«Хелен Миррен — сильная личность, чьи актерские работы всегда впечатляют. Она раз за разом удивляет нас своими подходами к сложным персонажам, будь то Крис из „Девочек из календаря“ или Елизавета II из „Королевы“. Ее образы — эталон сильных женщин. Для нас большая честь наградить ее почетным „Золотым медведем“ за прижизненные достижения», — сказала программный директор смотра Мариэтт Ризенбек.
Источник: Пресс-служба фестиваля
Стали известны возможные номинанты на «Оскар» за лучшие спецэффекты
В лонг-лист кандидатов, пять из которых поборются за главную кинопремию в номинации «Лучшие визуальные эффекты», вошли:
- «Мстители: Финал»;
- «Король Лев»;
- «Дамбо»;
- «Джуманджи: Новый уровень»;
- «Ирландец»;
- «К звездам»;
- «Капитан Марвел»;
- «Гемини»;
- «1917»;
- «Ford против Ferrari»;
- «Кошки»;
- «Люди в черном: Интернэшнл»;
- «Мидуэй»;
- «Аладдин»;
- «Терминатор: Темные судьбы»;
- «Форсаж: Хоббс и Шоу»;
- «Человек-паук: Вдали от дома»;
- «Аэронавты»;
- «Алита: Боевой ангел»;
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
Источник: Пресс-служба «Оскара»
Квентин Таратино назвал тройку любимых фильмов года
В разговоре c журналистом сайта Awards Ace Квентин Тарантино рассказал, что в этом году его больше впечатлили три фильма: «Доктор Сон» Майка Флэнегана, «Капкан» Александра Ажа и «Ирландец» Мартина Скорсезе.
Источник: Twitter
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.