Почетный «Золотой медведь» для Хелен Миррен и еще 7 новостей дня

У М. Найта Шьямалана есть идеи для трех новых фильмов

В интервью Collider создатель «Шестого чувства» и «Сплита» признался, что у него возникли идеи для трех новых картин. Сюжетные подробности режиссер не раскрыл, но, по его словам, речь идет о «страшных и мрачных» триллерах, по концепции похожих на его же «Визит». Если дело дойдет до съемок, Шьямалан вновь поработает с Universal, выпустившей его последние фильмы «Сплит» и «Стекло».



Источник: Collider



Стали известны даты следующего «Кинотавра»



В следующем году главный смотр российского кино будет проходить с 7 по 14 июня, сообщает пресс-служба фестиваля. Кроме того, сегодня стартовал прием заявок на участие в конкурсах фестиваля.



Источник: БК

Звезде «Аладдина» перестали предлагать роли



Несмотря на миллиардные сборы картины Гая Ричи, сыгравшего в ней главную роль Мену Массуда перестали звать на прослушивания. «Мне надоело молчать об этом, — признался актер. — Пусть все знают, что съемки в чем-то вроде „Аладдина“ не всегда сулят розы и одуванчики. „Он наверняка зарабатывает миллионы и получает предложение за предложением“. Все совсем не так. У меня не было ни одного прослушивания после выхода „Аладдина“».

Источник: THR

Мена Массуд в «Аладдине»

Apple расскажет о домогательствах в музыкальной индустрии

Кирби Дик и Эми Зиринг Кофман («Невидимая война», «Зона охоты») снимут для Apple документальный фильм. Главной героиней истории станет бывший продюсер, которая подверглась домогательствам со стороны известной фигуры в музыкальной индустрии. В проекте также примет участие телеведущая Опра Уинфри.

Источник: THR



Джессика Честейн может сняться у режиссера «Голгофы»

Новый фильм Джона Майкла МакДоны будет основан на книге «The Forgiven». Главные герои — доктор и его супруга, которые отправляются на вечеринку своих друзей в Марокко и по дороге сбивают насмерть ребенка. Позднее они встречают отца покойного мальчика. В данный момент к проекту прикреплены Рэйф Файнс, Ребекка Холл, Саид Тагмауи и Марк Стронг.

Источник: Variety



Херен Миррен наградят почетным призом Берлинского кинофестиваля

«Хелен Миррен — сильная личность, чьи актерские работы всегда впечатляют. Она раз за разом удивляет нас своими подходами к сложным персонажам, будь то Крис из „Девочек из календаря“ или Елизавета II из „Королевы“. Ее образы — эталон сильных женщин. Для нас большая честь наградить ее почетным „Золотым медведем“ за прижизненные достижения», — сказала программный директор смотра Мариэтт Ризенбек.

Источник: Пресс-служба фестиваля



Хлене Миррен в «Королеве»

Стали известны возможные номинанты на «Оскар» за лучшие спецэффекты

В лонг-лист кандидатов, пять из которых поборются за главную кинопремию в номинации «Лучшие визуальные эффекты», вошли:

Источник: Пресс-служба «Оскара»



Квентин Таратино назвал тройку любимых фильмов года

В разговоре c журналистом сайта Awards Ace Квентин Тарантино рассказал, что в этом году его больше впечатлили три фильма: «Доктор Сон» Майка Флэнегана, «Капкан» Александра Ажа и «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Источник: Twitter

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.