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«Не время умирать»: Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

35 минут назадОбсудить0

В сети появился первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» — последней картины с Дэниелом Крэйгом в роли агента 007.

В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайку. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Дублированный трейлер:

Оригинальный:

Изначально картину должен был ставить Дэнни Бойл, но он покинул проект из-за разногласий с Дэниелом Крэйгом. Позднее его заменил Кэри Фукунага, снявший первый сезон «Настоящего детектива». Незадолго до съемок продюсеры пригласили создательницу сериалов «Дрянь» и «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж, чтобы она доработала первоначальный сценарий.

«Не время умирать» выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года.

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