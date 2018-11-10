Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие актрисы снялись для календаря Pirelli

Компания Pirelli выпустила календарь на 2020 год. В нем снялись актрисы Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Индия Мур, Клер Фой, Яра Шахиди, а также другие знаменитости. Автор снимков — итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси.
Тема календаря — «В поисках Джульетты», поэтому съемки проходили в Вероне. Сначала актрисы на камеру рассказывали о своем видении шекспировской Джульетты, а затем им придумывали образ.
Эмма Уотсон
Индия Мур
Яра Шахиди
Миа Гот
Клер Фой
Кристен Стюарт
Видео со съемок календаря:
Календарь итальянской компании Pirelli выходит с 1964 года. На протяжении десятков лет для него снимались известные модели. В 2016-м компания поменяла концепцию и начала выпускать календари с «влиятельными женщинами современности».
Фото: Pirelli