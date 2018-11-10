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Кристен Стюарт, Эмма Уотсон и другие актрисы снялись для календаря Pirelli

час назадОбсудить0

Компания Pirelli выпустила календарь на 2020 год. В нем снялись актрисы Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Индия Мур, Клер Фой, Яра Шахиди, а также другие знаменитости. Автор снимков — итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси.

Тема календаря — «В поисках Джульетты», поэтому съемки проходили в Вероне. Сначала актрисы на камеру рассказывали о своем видении шекспировской Джульетты, а затем им придумывали образ.

Эмма Уотсон

Индия Мур

Яра Шахиди

Миа Гот

Клер Фой

Кристен Стюарт

Видео со съемок календаря: 

Календарь итальянской компании Pirelli выходит с 1964 года. На протяжении десятков лет для него снимались известные модели. В 2016-м компания поменяла концепцию и начала выпускать календари с «влиятельными женщинами современности».

Фото: Pirelli

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