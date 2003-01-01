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Игрушки малыша Йоды нельзя будет купить до весны 2020 года

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Печальная новость для поклонников сериала «Мандалорец» и вселенной «Звездных войн»: игрушки мини-Йоды появятся на прилавках магазинов лишь в следующем году.

Во вторник Disney объявила об открытии предзаказов на атрибутику «Мандалорца», включая плюшевую игрушку маленького Йоды от Mattel и его фигурку от Funko. Однако реализовать заказ магазины смогут не раньше весны следующего года. Ранее эту информацию подтвердили представители Hasbro.

Согласно ShopDisney, 28-сантиметровую игрушку Mattel можно будет купить начиная с 1 апреля за 24,99 доллара, а фигурки Funko высотой 10 и 25 сантиметров появятся в магазинах 13 мая (цена — 12,99 долларов) и 3 июня (29,99 долларов) соответственно.

Малыш Йода от Funko!

Прямо сейчас для покупки доступна лишь одежда с принтами героя, однако ее количество в магазинах ограничено.

По словам шоураннера Джона Фавро, такая задержка связана с желанием Disney уберечь зрителей от утечки спойлеров. В случае с современными блокбастерами многие детали сюжета становятся известными еще до проката, поскольку в сеть попадают каталоги игрушек с изображением засекреченных персонажей и сцен. Чтобы избежать этого, производство некоторых видов мерчендайза пришлось отложить.

Ранее Брайс Даллас Ховард, снявшая четвертую серию «Мандалорца», рассказала THR, что после визита своих детей на съемочную площадку сериала просила их не рассказывать о малыше Йоде своим одноклассникам.

Маленький Йода появился в конце первой серии «Мандалорца» и моментально стал любимцем публики. По сюжету наемник в исполнении Педро Паскаля находит малыша по поручению одного из заказчиков и в конце концов, минуя договоренность, оставляет его у себя.

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже стартовали.

Источники: THR, Variety

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