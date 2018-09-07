В Голливуде снимут фильм о вмешательстве России в выборы США

В расписании Сюзанны Фогель, постановщицы комедийного боевика «Шпион, который меня кинул», появился новый проект: она снимет фильм о возможном вмешательстве российской военной разведки в выборы президента США, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Картина под названием «Виннер» расскажет историю сотрудницы Pluribus International Corporation Риэлити Виннер (на фото выше). В 2017 году ее обвинили в сливе в СМИ секретных данных АНБ. Доклад ведомства, опубликованный изданием The Intercept, был посвящен вмешательству российских хакеров в выборы США. В настоящий момент Виннер отбывает пятилетний срок в тюрьме.

«Для меня большая честь рассказать об очаровательной, смелой и веселой Виннер вместе с такой командой мечты», — сказано в заявлении продюсера Аманды Филлипс.

Над сценарием работает Керри Хоули, которая в 2017 году написала про Виннер статью для New York Magazine. Проект курирует компания Big Beach, ответственная за драму «Прощание» с Аквафиной и байопик «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом.

Источник: THR



Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.