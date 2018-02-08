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Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»

Сегодня, 12:50Обсудить0

Студия Disney начала работу над очередной главой франшизы «Планета обезьян». Новый фильм серии снимет Уэс Болл, постановщик трилогии «Бегущий в лабиринте». Сюжет картины пока не разглашается. Это может быть сиквел, ремейк или спин-офф.

Первая «Планета обезьян» вышла на экраны в 1968 году и рассказывала о встрече людей и разумных обезьян, населяющих собственную планету. С тех пор у фильма, получившего две номинации на «Оскар», появилось множество сиквелов. После версии Тима Бёртона, которую прохладно приняли критики и зрители, Fox перезапустила франшизу с трилогией Мэтта Ривза, суммарно собравшей в прокате около 1,5 млрд долларов.

О возможном продолжении «Планеты обезьян» стало известно в августе, когда глава Disney Боб Айгер рассказал, что после покупки Fox у студии есть планы на дальнейшее развитие серии.

Последний проект Болла, экранизация серии комиксов «Мышиная стража», был отменен Disney после покупки активов Fox. Студия решила, что у фильма нет прочного кассового потенциала, чтобы выделять под него большой бюджет.

Примерные даты релиза и начала съемок новой «Планеты обезьян» пока не объявлены.

Источник: THR

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