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Слух дня: Звезда сериала «Политик» станет новым Суперменом

Сегодня, 11:30Обсудить0

Сообщается, что студия Warner Bros. нашла замену Генри Кавиллу в роли Супермена в линейке DC. Костюм пришельца с Криптона может достаться Дэвиду Коренсвету из недавнего комедийного сериала Netflix «Политик».

СМИ полагают, что выбор Коренсвета может быть связан с внешними данными актера: как и у Кавилла, у него голубые глаза, прямоугольный подбородок и густые черные волосы.

Схожесть артистов зрители и журналисты отмечают с момента выхода «Политика», а сам Коренсвет прокомментировал возможное участие в проектах DC еще до слухов. «Я заметил, что похож на Кавилла, еще до того, как интернет обратил на меня внимание. Но я действительно хочу сыграть Супермена и сделать это поживее. Мне нравится сильный и мрачный герой Генри, но я хочу, чтобы следующий образ был более ярким и оптимистичным», — сказал актер.

Впервые о том, что Генри Кавилл попрощается с ролью Супермена, СМИ заговорили в сентябре прошлого года. Одной из причин инсайдеры называли занятость актера в сериале «Ведьмак». Сам же Кавилл недавно признался, что не отказывался от Супермена и хочет сыграть его в возможных сиквелах.

Дэвид Коренсвет не единственный актер, чье имя сейчас связывают с Суперменом. Ранее THR написал, что студия присматривается к Майклу Б. Джордану, однако у звезды «Крида» и «Черной Пантеры» слишком плотный график.

Источники также уточняют, что ближайший фильм о Супермене вряд ли выйдет раньше 2023 года.

Источник: JoBlo

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