Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Постеры нового Бонда и еще 6 новостей дня

час назадОбсудить0

Александр Пэйн экранизирует «Пир Бабетты»

Режиссер «Небраски» и «На обочине» Александр Пэйн экранизирует датскую повесть «Пир Бабетты». Действие книги происходит в Дании, где после смерти религиозного отца две сестры принимают в качестве прислуги француженку, покинувшую родину из-за революционных настроений. В отличие от первоисточника, события в фильме Пэйна развернутся в Миннесоте.

Источник: Deadline

Персонажные постеры «Не время умирать»

По сюжету 007 временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью, женщинами и солнцем на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

IMAX-постер «Вторжения»

Действие развернется спустя три года после событий «Притяжения». Пережившая контакт с внеземными технологиями Юля становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения у нее проявляются необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба.

Сценарист «Игры на понижение» расскажет о крупнейшем стартапе

Обладатель «Оскара» за сценарий «Игры на понижение» Чарльз Рэндольф напишет фильм про неудачную попытку сети коворкингов по выведению акций на биржу. Проект курируют Universal и Blumhouse.

Источник: THR

12-й сезон «Доктора Кто» стартует в начале января

Канал BBC объявил дату премьеры 12-го сезона «Доктора Кто»: сериал вернется 1 января 2020 года. Первый эпизод называется Spyfall, его продолжительность составит два часа. Джоди Уиттакер вернется в образе Тринадцатого Доктора. В одном из эпизодов компанию ей составит Стивен Фрай. В России 12-й сезон «Доктора Кто» можно будет смотреть с 2 января эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Источник: The Independent

Судьба сиквела «Алиты» зависит от фанатов

В разговоре с CinemaBlend продюсер Джон Ландау заявил, что решение о запуске сиквела фантастики «Алита: Боевой ангел» во многом зависит от зрителей. По его словам, если поклонники будут чаще напоминать о своем желании Disney, фильм может состояться.

Источник: CinemaBlend

Стивен Аллерик сыграет в спин-оффе «Броска кобры»

Главный герой Снейк Айз отправится на поиски убийц своего отца в Японию, где будет тренироваться в древнем клане ниндзя Арашикаге. Боевик Роберта Швентке («РЭД») выйдет в прокат 16 октября 2020 года.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

Обсудить

Смотрите также

Тизер фильма «Не время умирать»: Возвращение Джеймса Бонда

Тизер фильма «Не время умирать»: Возвращение Джеймса Бонда

Вчера
Дэниэл Крэйг намерен окончательно оставить Бонда после «Не время умирать»

Дэниэл Крэйг намерен окончательно оставить Бонда после «Не время умирать»

21 ноября
Женщина в будке: Доктор поменял пол, но это нормально
Сериалы

Женщина в будке: Доктор поменял пол, но это нормально

9 октября 2018
Дэвид Брэдли: «В 21 год я был заворожен „Доктором Кто“»
Интервью

Дэвид Брэдли: «В 21 год я был заворожен „Доктором Кто“»

25 декабря 2017

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти

Сегодня
«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти
Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Сегодня, 11:42
Постеры нового Бонда и еще 6 новостей дня

Постеры нового Бонда и еще 6 новостей дня

час назад
Пересматриваем в декабре: Вэл Килмер, Боярский и неизвестный Миядзаки
Выбор редакции

Пересматриваем в декабре: Вэл Килмер, Боярский и неизвестный Миядзаки

Сегодня
Роберт Де Ниро вступился за роль Анны Пэкуин в «Ирландце»

Роберт Де Ниро вступился за роль Анны Пэкуин в «Ирландце»

час назад
Режиссер «Последних джедаев» не прочь поработать над «Мандалорцем»

Режиссер «Последних джедаев» не прочь поработать над «Мандалорцем»

Сегодня, 17:04
Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Сегодня, 16:48
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании