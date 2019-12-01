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Роберт Де Ниро вступился за роль Анны Пэкуин в «Ирландце»

час назадОбсудить0

После премьеры «Ирландца» Мартина Скорсезе некоторые зрители раскритиковали картину за роль Анны Пэкуин. Актриса сыграла Пегги Ширан, дочь мафиозного киллера Фрэнка Ширана (Роберт Де Ниро), которая сближается с другом Ширана и профсоюзным лидером Джимми Хоффой (Аль Пачино). Причиной недовольств стало небольшое экранное время Пэкуин: она появляется на экране лишь под конец фильма и произносит всего семь слов.

СПОЙЛЕР

Анна Пэкуин в «Ирландце»

В единственной сцене, где у Пэкуин есть строчка диалога, ее героиня обрушивается с возмущениями на своего отца, который признается, что так и не выразил соболезнования супруге пропавшего Джимми Хоффы. «Почему? — спрашивает Пегги. — Почему? Почему ты не позвонил Джо?» На этом реплики оскароносной актрисы заканчиваются.

На негодование ответил Роберт Де Ниро. По его словам, хоть мы видим Пэкуин всего несколько минут, ее героиня полностью себя проявила. «Она получилась очень мощной, что и требовалось. Возможно, в других эпизодах между ней и Фрэнком могло быть больше взаимодействия, но получилось так, — заявил Де Ниро. — Она прекрасна, и это невозможно не заметить».

Впрочем, в противовес недовольным нашлись и зрители, которые встретили роль Пэкуин без негатива. По их мнению, актрисе вообще не нужно что-то говорить: отношение ее героини к отцу, которого сыграл Де Ниро, понятно и без слов.

Источник: Vulture

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