Режиссер «Последних джедаев» не прочь поработать над «Мандалорцем»

Райан Джонсон, режиссер неоднозначно принятого восьмого эпизода «Звездных войн», заявил, что хотел бы поработать над сериальным спин-оффом саги Disney+ — «Мандалорцем». В подкасте Cinema Blend постановщик признался, что с радостью бы снял один из эпизодов второго сезона.

«О да! Чувак, будь у меня время, я бы не терял ни секунды. Я приезжал на съемки первого сезона, и это было круто. Все выглядело фантастически», — рассказал Джонсон.

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже стартовали, однако сейчас Джонсон занят собственной трилогией по «Звездным войнам». Впрочем, до нее он надеется снять еще один фильм, не связанный с франшизой.

Последняя картина Джонсона — детектив «Достать ножи» — вышла в российский прокат 28 ноября. Девятый эпизод «Звездных войн», поставленный Джей Джей Абрамсом, окажется в кинотеатрах 19 декабря.

Источник: CinemaBlend

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