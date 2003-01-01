«Холодное сердце 2» и «Потерянное звено» лидируют в номинациях на Annie Awards

Международная ассоциация анимационного кино объявила номинантов на ежегодную премию Annie Awards.
Одним из лидеров по числу категорий стал сиквел Disney «Холодное сердце 2». У него и у мультфильма «Потерянное звено» по 8 номинаций, включая «Лучший фильм». Первый проект посвящен продолжению приключений Эльзы, Анны, Кристофа, Олафа и Свена и уже ставит рекорды в мировом прокате. Второй рассказывает историю британского ученого, который обнаружил в лесах Америки первобытного, но очень образованного человека, и вместе они отправляются на поиски его сородичей. При бюджете в 100 млн долларов мировые сборы «Потерянного звена» весьма плачевные — чуть больше 26 млн долларов. Но это не помешало экспертам премии отметить его анимационные достоинства.
В сегменте независимой анимации был отмечен «Клаус» — первый оригинальный мультфильм от Netflix авторства Серхио Паблоса, сценариста «Гадкого я 2» и «Смолфута». Это трогательная история почтальона Джаспера, которого отправили на край света налаживать оборот писем, а он вместо этого завел дружбу с лесником Клаусом, которому дети стали отправлять просьбы о подарках.
Другой хит Netflix, «Конь БоДжек», поборется за телевизионную награду. Среди его конкурентов — расхваленный критиками мультсериал о Харли Квинн, посмотреть который можно эксклюзивно на КиноПоиск HD.
Основные номинанты выглядят так:
Лучший анимационный фильм
Лучший независимый анимационный фильм
Лучший анимационный сериал для широкой аудитории
- «Конь БоДжек» (серия The Client)
- «Большой рот» (серия Disclosure The Movie: The Musical!)
- «Харли Квинн» (серия So You Need a Crew)
- «Тука и Берти» (серия The Jelly Lakes)
- «Отмена» (серия The Hospital)
Лучший анимационный сериал для детей
- «Микки Маус» (серия Carried Away)
- «Нико и Меч Света» (серия The Caterpillar Train)
- «Эволюция Черепашек-ниндзя» (серия Evil League of Mutants)
- «Трое с небес: Истории Аркадии» (серия A Glorious End Part 1)
- «Шоу Тома и Джерри» (серия Calamari Jerry)
Полный список номинаций, включая технические, можно посмотреть вот здесь.
Лауреатов Annie Awards выбирают члены Международной ассоциации анимационного кино, основанной в 1960 году во Франции. В состав ASIFA входят мультипликаторы со всего мира, в том числе и российские. Организация отмечает заслуги в области анимации как в полнометражных картинах, так и в сериалах.
Победители будут объявлены 25 января.
Источник: THR
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