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«Холодное сердце 2» и «Потерянное звено» лидируют в номинациях на Annie Awards

Сегодня, 14:59Обсудить0

Международная ассоциация анимационного кино объявила номинантов на ежегодную премию Annie Awards.

Одним из лидеров по числу категорий стал сиквел Disney «Холодное сердце 2». У него и у мультфильма «Потерянное звено» по 8 номинаций, включая «Лучший фильм». Первый проект посвящен продолжению приключений Эльзы, Анны, Кристофа, Олафа и Свена и уже ставит рекорды в мировом прокате. Второй рассказывает историю британского ученого, который обнаружил в лесах Америки первобытного, но очень образованного человека, и вместе они отправляются на поиски его сородичей. При бюджете в 100 млн долларов мировые сборы «Потерянного звена» весьма плачевные — чуть больше 26 млн долларов. Но это не помешало экспертам премии отметить его анимационные достоинства.

«Потерянное звено»

В сегменте независимой анимации был отмечен «Клаус» — первый оригинальный мультфильм от Netflix авторства Серхио Паблоса, сценариста «Гадкого я 2» и «Смолфута». Это трогательная история почтальона Джаспера, которого отправили на край света налаживать оборот писем, а он вместо этого завел дружбу с лесником Клаусом, которому дети стали отправлять просьбы о подарках.

«Клаус»

Другой хит Netflix, «Конь БоДжек», поборется за телевизионную награду. Среди его конкурентов — расхваленный критиками мультсериал о Харли Квинн, посмотреть который можно эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Основные номинанты выглядят так:

Лучший анимационный фильм

Лучший независимый анимационный фильм

Лучший анимационный сериал для широкой аудитории

Лучший анимационный сериал для детей

Полный список номинаций, включая технические, можно посмотреть вот здесь.

Лауреатов Annie Awards выбирают члены Международной ассоциации анимационного кино, основанной в 1960 году во Франции. В состав ASIFA входят мультипликаторы со всего мира, в том числе и российские. Организация отмечает заслуги в области анимации как в полнометражных картинах, так и в сериалах.

Победители будут объявлены 25 января.

Источник: THR

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