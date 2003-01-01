Бокс-офис России: «Холодное сердце 2» снесло конкурентов

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

1. «Холодное сердце 2» (1-я неделя), 800 млн рублей, 3 миллиона зрителей, 48 922 сеанса

Сиквел мультфильма Disney, бьющий рекорды по всему миру, успешно стартовал и в нашей стране. Результат «Холодного сердца» (317 млн рублей) оказался превзойден сразу в два с половиной раза. Лучше «Холодного сердца 2» в этом году в первый уик-энд выступали только два проекта — «Король Лев» (964 млн рублей) и «Мстители: Финал» (849 млн рублей). Наконец, позади остались стартовые показатели «Миньонов» (779 млн рублей), и теперь именно «Холодному сердцу 2» принадлежит рекорд премьерного уик-энда для анимационных проектов в России.

Понятно, что основными причинами такого громкого успеха стали отменный сарафан у первой части и масштабная маркетинговая кампания студии, которой удалось убедить зрителя в том, что сиквел не уступает оригиналу. Теперь интересно посмотреть, как мультфильм проявит себя на длинной дистанции. Почти нет сомнений, что итоговые цифры «Зверополиса» (2,082 млрд рублей), с 2016 года удерживающего титул самого кассового мультфильма в России, останутся позади. Кроме того, у «Холодного сердца 2» есть шанс обойти «Т-34» (2,273 млрд рублей). В этом случае все три самых кассовых проекта 2019 года («Король Лев», финал «Мстителей» и «Холодное сердце 2») будут производства компании Disney, для которой этот год уже стал самым успешным за все время деятельности в России.

2. «Достать ножи» (1-я неделя), 105 млн рублей, 336 тысяч зрителей, 15 052 сеанса

Работающий на контрпрограммировании комедийный детектив Райана Джонсона прошел по верхней границе ожиданий, сумев привлечь взрослую аудиторию в крупных городах. Конечно, до результатов «Убийства в Восточном экспрессе» (336 млн рублей) проекту Lionsgate добраться было не суждено в силу отсутствия узнаваемого литературного первоисточника. Однако в нише независимых фильмов «Достать ножи» проявляет себя довольно хорошо. С учетом превью в копилке картины 127 млн рублей, по итогам проката она, скорее всего, превзойдет результат кинокомикса «Хеллбой» (246 млн рублей) и займет третью строчку в списке инди-проектов этого года после «Зеленой книги» (572 млн рублей) и «Джона Уика 3» (438 млн рублей).

3. «Ford против Ferrari» (3-я неделя), 70 млн рублей (-57%), 229 тысяч зрителей, 6107 сеансов

За три недели спортивная драма с участием Мэтта Дэймона и Кристиана Бэйла аккумулировала 542 млн рублей и стала вторым по кассе проектом студии Fox 2019 года после «Алиты» (762 млн рублей).

4. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (1-я неделя), 58 млн рублей, 228 тысяч зрителей, 10 088 сеансов

Биографический фильм о вратаре московского «Динамо» выступил на уровне фильма «Чемпионы» (59 млн рублей в первый уик-энд). Достичь результата «Поддубного» (70 млн рублей на старте) не удалось: помешало отсутствие узнаваемых лиц в кадре. Проект прокатывает независимый дистрибьютор Megogo, который только в этом году занялся отечественным контентом. Megogo может записать «Яшина» себе в актив. Лучше этого фильма в 2019-м стартовали лишь два релиза компании — «Хеллбой» (145 млн рублей) и «Стриптизерши» (60 млн рублей).

5. «Аванпост» (2-я неделя), 34 млн рублей (-58%), 133 тысячи зрителей, 10 249 сеансов

Фантастический боевик Егора Баранова за 11 дней заработал 148 млн рублей, показав на второй неделе проката девятый результат по средней посещаемости в топ-10 — всего 13 человек на одном сеансе. Для сравнения: у «Холодного сердца 2» этот показатель равен 61.

6. «Давай разведемся!» (2-я неделя), 22 млн рублей (-59%), 90 тысяч зрителей, 4292 сеанса

Комедия Анны Пармас за два уик-энда заработала 88 млн рублей и стала самым успешным релизом дистрибьютора «Экспонента» в истории. Позади остались результаты фильма «Во все тяжкое» (81 млн рублей). Вскоре картина станет первым релизом «Экспоненты», преодолевшим рубеж в 100 млн рублей. Финальный результат у «Давай разведемся!», вероятно, будет в районе сборов «Семи ужинов» (106 млн рублей).

7. «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (5-я неделя), 19 млн рублей (+473%), 59 тысяч зрителей, 581 сеанс

Фильм-концерт Аллы Пугачевой компания «Централ Партнершип» выпускает нетипичным способом: его прокат начался пять недель назад на Дальнем Востоке и вот теперь достиг европейской части страны. Кульминация запланирована на 5 декабря, когда картину покажут в Москве. За месяц видеоверсия концерта Пугачевой собрала уже 33 млн рублей и в этом пока уступает только двум фильмам-концертам корейской поп-группы BTS, заработавшим 62 млн рублей и 45 млн рублей. По средней посещаемости у этого релиза абсолютно лучший показатель уик-энда — 100 человек на одном сеансе. Кейс «Того самого концерта» подтверждает сразу две тенденции. Во-первых, альтернативный контент в нашей стране может стать точкой роста — очевидно, мейнстрим не способен удовлетворить потребности всех сегментов аудитории. Во-вторых, проекты для зрелой аудитории (а средний зритель концерта Пугачевой старше 40 лет) вполне перспективны с точки зрения коммерческой привлекательности. Люди готовы пойти в кинотеатр, если им должным образом продать то, что их интересует. Об этом же, кстати, говорят и сборы комедии «Давай разведемся!»: средний возраст купивших билет на этот фильм зрителей — 36 лет.

8. «Тварь» (1-я неделя), 12 млн рублей, 42 тысячи зрителей, 5915 сеансов

Нынешний год не принес впечатляющих результатов российским хоррорам. Ничем не удивила и «Тварь», сопродюсером которой выступила «Яндекс.Студия» по заказу КиноПоиск HD. Фильм, несколько раз переезжавший с даты на дату и менявший дистрибьютора, стартовал хуже прошлогоднего «Проигранного места» (14 млн рублей). По средней посещаемости этот хоррор абсолютно худший в топ-10 — 7 человек на одном сеансе.



9. «Аббатство Даунтон» (2-я неделя), 5,6 млн рублей (-69%), 17 тысяч зрителей, 1145 сеансов

За 11 дней «Аббатство Даунтон» заработало 30 млн рублей и обошло итоговые сборы костюмной драмы «Виктория и Абдул» (26 млн рублей). На этом фильм прощается с топ-10.

10. «Прекрасная эпоха» (1-я неделя), 4,7 млн рублей, 14 тысяч зрителей, 881 сеанс

Фильм Николя Бедоса предсказуемо собрал почти половину своих сборов в Москве. В целом его выступление мало чем примечательно: он выступил на уровне таких французских проектов, как «Соблазн» (4 млн рублей) и «Поменяться местами» (4,1 млн рублей).

В ближайший четверг не выходит ни одного фильма со сверхвысоким кассовым потенциалом. За звание лучшей новинки сразятся «Война токов», «Аэронавты» и «21 мост». Постарается удивить отечественный военный проект «Ржев». Компанию им составит «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона, уже успевший провалиться в США.