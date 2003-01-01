Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Сегодня, 11:42Обсудить0

Студия Marvel представила долгожданный тизер-трейлер сольной картины о Черной Вдове — первого проекта MCU после четвертых «Мстителей».

По сюжету фильма после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов, то есть профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

В фильме Наташе придется столкнуться с другой выпускницей «Красной комнаты» — Еленой Беловой (Флоренс Пью). Ей также предстоит разобраться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения, и российским супергероем Красным Стражем (Дэвид Харбор).

Тизер-трейлер на языке оригинала:

В российский прокат «Черная Вдова» выходит 30 апреля 2020 года.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Видео дня: Дэвид Харбор снялся в пародии на «Джокера»
Бюро находок

Видео дня: Дэвид Харбор снялся в пародии на «Джокера»

14 октября
Instagram дня: Новая Черная Вдова Флоренс Пью
Бюро находок

Instagram дня: Новая Черная Вдова Флоренс Пью

4 сентября
«Брачная история» Ноа Баумбака: Развод Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера
Венеция-2019

«Брачная история» Ноа Баумбака: Развод Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера

29 августа
Кит Харингтон в мире Marvel: Подробности 12 новых фильмов Disney

Кит Харингтон в мире Marvel: Подробности 12 новых фильмов Disney

26 августа

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти

Сегодня
«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти
Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Сегодня, 11:42
Постеры нового Бонда и еще 6 новостей дня

Постеры нового Бонда и еще 6 новостей дня

час назад
Пересматриваем в декабре: Вэл Килмер, Боярский и неизвестный Миядзаки
Выбор редакции

Пересматриваем в декабре: Вэл Килмер, Боярский и неизвестный Миядзаки

Сегодня
Роберт Де Ниро вступился за роль Анны Пэкуин в «Ирландце»

Роберт Де Ниро вступился за роль Анны Пэкуин в «Ирландце»

час назад
Режиссер «Последних джедаев» не прочь поработать над «Мандалорцем»

Режиссер «Последних джедаев» не прочь поработать над «Мандалорцем»

Сегодня, 17:04
Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Мартин Скорсезе приступит к съемкам нового фильма с ДиКаприо ближайшей весной

Сегодня, 16:48
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании