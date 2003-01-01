Вызов из прошлого: Первый тизер-трейлер «Черной Вдовы»

Студия Marvel представила долгожданный тизер-трейлер сольной картины о Черной Вдове — первого проекта MCU после четвертых «Мстителей».

По сюжету фильма после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов, то есть профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

В фильме Наташе придется столкнуться с другой выпускницей «Красной комнаты» — Еленой Беловой (Флоренс Пью). Ей также предстоит разобраться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения, и российским супергероем Красным Стражем (Дэвид Харбор).

Тизер-трейлер на языке оригинала:



В российский прокат «Черная Вдова» выходит 30 апреля 2020 года.



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