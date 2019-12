Мем дня: Малыш Йода слушает старые хиты

Интернет продолжает сходить с ума по малышу Йоде из сериала «Мандалорец», который идет на стрим-сервисе Disney+ с 12 ноября. На этот раз мемом стал момент из четвертого эпизода сериала: в нем Мандалорец не дает малышу включать рычаги на панели управления звездолета. Теперь на сцену накладывают хиты 1990-х и 2000-х, которые Мандалорец якобы мешает слушать мини-Йоде.

Lil Jon & The East Side Boyz — «Get Low»

Бритни Спирс — «Toxic»

Бритни Спирс — «Gimme More»

Evanescence — «Bring Me To Life»

Мэрайя Кэри — «All I Want for Christmas Is You»

Подробно о сериале «Мандалорец» мы рассказывали в этом материале, а о загадочном малыше Йоде — здесь.